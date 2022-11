Po Hamšíkovi je známe druhé meno. Nováčik si splní sen v reprezentácii

Novembrový zraz však nebude výnimočný len pre Hamšíka. Do nominácie sa po prvýkrát dostane meno, ktoré tam nikdy nefigurovalo.

Verím, že dostanem príležitosť. A zavolajú ma. Bol by som potešený a nesmierne vďačný. Hrať za národný dres je pre futbalistu najväčšia pocta. Verím, že moje výkony ma tam dostanú,“ uviedol 25-ročný Henrich Ravas v nedávnom rozhovore pre Sportnet.

„Mojím snom je reprezentácia Slovenska. Musím tvrdo pracovať, sústrediť sa na každý zápas. A potom je to na ľuďoch, ktorí rozhodujú. Či mi dajú šancu a zapadnem do ich koncepcie.

Hoci je to neštandardné, o nominácii informoval v predstihu jeho klub Widzew Lodž.

V Anglicku bol nechcený

Rodák z obce Rybky na Záhorí sa stal nechceným v piatoligovom anglickom klube Hartlepool United. Vrátil sa preto do Senice, kde získal hernú prax.

Keďže doma mu neplatili, namieril si to do Poľska. A urobil dobre. Nováčika súťaže ťahá do európskych súťaží, aktuálne je Widzew Lodž na štvrtom mieste Ekstraklasy.

„Viem pracovať s hlavou, pozitívne myslieť. Hrať pod tlakom mi nerobí problém. Naučil som sa to v Anglicku a využívam to aj teraz v Poľsku.

Neprekáža mi, keď mi ľudia nadávajú. Práve naopak, motivuje ma to k lepším výkonom. Kritika mi pomáha,“ dodal na otázku, či je pripravený hrať za reprezentáciu Slovenska.