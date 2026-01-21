Podľa Viníciusa majú fanúšikovia právo na nespokojnosť. Posledné dni boli ťažké, povedal

Gólom a tromi asistenciami odpovedal brazílsky futbalista Vinícius Júnior na kritiku a piskot fanúšikov v úvode domáceho stretnutia Ligy majstrov proti Monacu (6:1).
Brazílsky krídelník v televíznom rozhovore po zápase 7. kola ligovej fázy priznal, že rovnako ako celý Real Madrid prežíva ťažké obdobie. Avšak verí, že vzťahy s fanúšikmi zlepší svojím nasadením a výkonmi na ihrisku.
"Nechcem, aby sa na mňa doma bučalo, tu by som sa mal cítiť naopak čo najlepšie. Ale fanúšikovia na to majú právo. Ja sa musím snažiť, aby som ich zase dostal na svoju stranu, pretože v Reale chcem zostať ešte veľmi dlho, "povedal Vinícius televíznej stanici TNT.
Real neprežíva ideálnu sezónu a pod ešte väčší tlak vlastných priaznivcov sa dostal po začiatku tohto roka, keď prehral súboj o španielsky Superpohár s Barcelonou a následne vypadol z domáceho pohára s druholigovým Albacete.
Po prehre s katalánskym rivalom bol odvolaný tréner Xabi Alonso, s ktorým mal podľa médií Vinicus spory.
"Posledné dni boli pre mňa ťažké. Fanúšikovia na mňa pískajú, navyše sa toho o mne veľa napísalo. Stále je na mňa upretá pozornosť, ale bol by som nerád, keby to bolo kvôli tomu, čo sa stane mimo ihriska," povedal Brazílčan.
VIDEO: Zostrih zápasu Real Madrid - Monaco
Niektorí fanúšikovia vypískali svoju ofenzívnu hviezdu pred stretnutím s Monacom v jeho úvode, tak ako počas sobotňajšieho ligového duelu s Levante. Iní priaznivci "Bieleho baletu" sa pre zmenu za Viníciusa i ďalších hráčov postavili.
Nespokojnosť s pribúdajúcimi minútami mizla a diváci napokon videli jednoznačný triumf zverencov trénera Álvara Arbelou, ktorý posunul Real na druhé miesto neúplnej tabuľky ligovej fázy.
"Toto víťazstvo je pre nás veľmi dôležité. Hráme za najväčší klub na svete, vždy na nás budú vysoké nároky. Dobre viem, čo znamená nosiť tento dres. Jediné, čo môžem robiť, je každý zápas odvádzať stopercentné výkony pre tím," vyhlásil Vinícius.