Debut snov unikátu zo štvrtej ligy: Žilina vytiahla eso z Barcelony, stačili mu štyri minúty

„My sa nikdy nevzdáme, my tú ligu vyhráme!“ búšil brankár MŠK Žilina Jakub Badžgoň do plechovej debny v kabíne po zápase. Bol v tranze. A nebol sám.
Žilina žije. A nielen to – letí.
Futbalisti MŠK Žilina vyhrali v 3. kole nadstavby Niké ligy v skupine o titul na domácom trávniku nad Dunajskou Stredou 3:1.
Bodovo sa tak dotiahli na svojho posledného súpera, ktorý má ešte zápas k dobru proti Trnave.
Žilina aj DAC zároveň strácajú tri body na vedúci Slovan, ktorý hrá v nedeľu doma proti Podbrezovej.
„Fanúšikov aj divákov v televízii musel ten zápas baviť. Viackrát tam padla konštrukcia brány, oni trafili, my sme ju trafili a celkovo tam bolo veľa šancí. Na oko skvelý futbal so šťastným koncom pre nás,“ opisoval Badžgoň.
Štyri výhry za sebou
Paradox? Takýto zápas sledovalo priamo na štadióne iba 1810 divákov.
Len pred týždňom pritom Žilina šokovala víťazstvom na Tehelnom poli proti Slovanu (1:0). Teraz doma skolila druhý DAC. Dva zásahy do boja o titul v priebehu niekoľkých dní.
„Vytvárali sme si zaujímavé situácie a zároveň sme dobre bránili. Opäť sme podali tímový výkon,“ hodnotil tréner Pavol Staňo.
O to absurdnejšie pôsobí, čo sa dialo ešte nedávno.
V zákulisí sa šepkalo o ultimáte. Pohárový zápas s Trenčínom mal rozhodnúť o budúcnosti trénera. Do toho skončili asistenti Peter Lérant a Martin Kuciak. Impulz na zmeny pritom podľa vedenia klubu prišiel priamo od Staňa po stretnutí s vedením.
Výsledok? Štyri výhry v rade a mužstvo, ktoré hrá najlepší futbal v sezóne.
Debut snov
Proti Dunajskej Strede domáci herne dominovali. Skóre otvoril Miroslav Káčer po šikovnej strele spoza šestnástky.
MŠK Žilina - Dunajská Streda 3:1
Góly: 7. Káčer, 42. Roginič, 84. Homet - 47. Kmeť. Bez kariet
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Čajka
Diváci: 1810
Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (66. Szánthó), Káčer (57. Florea), Adang, Bari - Faško (81. Homet), Roginič (66. Iľko), Ďatko (57. Bzdyl)
DAC: Bartels - Kmeť, Blažek (46. Kapanadze), Kačaraba (76. Gueye), Nemanič, Mendez - Bationo, Tuboly (46. Corr), Ouro - Lábo (62. Gruber), Ramadan (87. Udvaros)
Samuel Ďatko asistoval na prvé dva góly a tretí prišiel ako symbol celej zmeny – z lavičky. Regő Szánthó ho pripravil a Daniel Homet Ruiz zakončil.
Pre Španiela a rodáka z Barcelony to bol debut snov.
Na ihrisko prišiel v 81. minúte, o tri minúty skóroval. Prvý Španiel v histórii žilinského klubu na to potreboval len štyri minúty.
Do Žiliny prestúpil v úvode roka, podľa Transfermarkt stál 70 - tisíc eur.
„Takýto vstup do zápasu je ako zo sna – štyri minúty na trávniku a hneď gól,“ tešil sa 26-ročný krídelník, ktorý futbalovo vyrastal v Girone a naposledy pôsobil vo štvrtoligovom FC Reus. Najvyššie si zahral tretiu ligu za Villarrubia CF.
Žilina sa tak dostala pred Dunajskú Stredu – pri rovnosti 46 bodov rozhoduje lepšie skóre aj vzájomné zápasy.
Frustrovaná Trnava
Kým pod Dubňom rastie eufória, v Trnave sa prehlbuje frustrácia.
Spartak prehral v Michalovciach 0:1 a pod vedením trénera Antonia Muñoza má po šiestich ligových zápasoch bilanciu 1 výhra, 2 remízy a 3 prehry so skóre 2:11.
Čísla, ktoré bijú do očí. Rovnako ako priebeh zápasu.
Trnava mala tri-štyri čisté šance. Nepremenila ani jednu.
MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)
Gól: 41. Ahl
Rozhodcovia: Glova - Poláček, Kmec, ČK: 90+7. Sabo (Trnava), ŽK: Park, Kalemi, Volanakis, Dzotsenidze, Stojsavljevič
Michalovce: Jakubech - Park (83. Lemiško), Dzotsenidze, Volanakis - Ahl, Kalemi (57. Mihailov), Zubairu, Čurma - Danek (66. Brosnan), Walczak (66. Theofanopoulos), Taylor-Hart (66. Ramos)
Trnava: Vantruba - Holík, Sabo, Stojsavljevič, Mikovič (46. Jureškin) - Kratochvíl (73. Ďuriš), Laušič - Chorcheli (57. Škrbo), Moiscrapišvili (56. Azango), Kudlička - Metsoko (57. Paur)
„Opäť sme mali tri alebo štyri čisté šance na skórovanie. Nevyužili sme ich a nakoniec sme z jednej nešťastnej situácie inkasovali gól. Stále hovoríme o tom istom – vytvárame si veľa príležitostí, ale rozdiel je v tom, či ich premeníme alebo nie. Ak chceme dosahovať lepšie výsledky, musíme takéto jasné situácie premieňať,“ priznal Muñoz.
Najväčším smoliarom bol Timotej Kudlička. Spartak vyhral na strely (17:14), aj na strely na bránu (5:3). Gól však nedal. Michalovce áno.
Trnava je prvá, ale....
A problémy Trnavy nekončili ani v závere. V zápase bol vylúčený Erik Sabo. Disciplinárny obraz sezóny je pritom výrečný – Trnavčania nazbierali už deväť červených kariet, v tejto štatistike sú prví v súťaži. V počte žltých kariet sú tretí, v počte faulov druhí. Aj takto vyzerajú „stupne víťazov“, na ktorých by byť rozhodne nechceli.
Rozhodol Michalovčan a Švéd Hugo Ahl – paradoxne hráč, ktorý do klubu prišiel práve z Trnavy.
Domáci tréner Anton Šoltis vedel, komu ďakovať:
„V defenzíve sme to odrobili, odbehali veľa metrov a povyhrávali sme veľa súbojov. Proti takému súperovi, ako je Trnava, musíte mať aj šťastie – a dnes sme ho mali. Chválim chlapcov za bojovný a oduševnený výkon.“
Reštart kariéry
A ešte jedno meno. Adam Jakubech.
Brankár, ktorý zažil svoje najväčšie chvíle práve v Trnave, kde bol ako sotva dvadsaťročný mladík vyhlásený za najlepšieho brankára ligy aj hráča Spartaka. V roku 2017 prestúpil za približne milión eur do OSC Lille. Dnes v Michalovciach reštartuje kariéru – a proti bývalému klubu bol kľúčový.
„Pri viacerých šanciach súpera nás podržal brankár Jakubech,“ priznal Šoltis.
Dva zápasy, dva príbehy.
Žilina je na vlne, Trnava sa v nej topí.
A liga? Tá sa začína meniť na poriadnu drámu.
