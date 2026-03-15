Weiss: To, čo sa stalo, je fraška. To, čo si niekto dovolil voči Slovanu, nemá obdobu

Po nedeľňajšom zápase bolo na bratislavskom Tehelnom poli dusno. Z tribún sa ozýval piskot a fanúšikovia za bránou kričali:
„My chceme Slovan, bojujte za Slovan.“ Tvrdé jadro ultras vyzývalo trénera Vladimíra Weissa st. k odchodu.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v 2. kole nadstavbovej časti Niké ligy skomplikovali cestu za obhajobou titulu.
Na domácom trávniku podľahli MŠK Žilina 0:1, keď o triumfe hostí rozhodol v 85. minúte striedajúci Michal Faško.
Po stretnutí fanúšikovia vyzvali hráčov, aby prišli pod sektor ultras. Skupina futbalistov na čele s kapitánom Vladimírom Weissom ml. následne s priaznivcami diskutovala.
Slovanisti majú na čele tabuľky už iba trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá má navyše k dobru zápas v Trnave. Ten bol pôvodne na programe v sobotu 14. marca, no pre chorobu v tíme DAC ho preložili na zatiaľ neurčitý termín.
Slovan v tejto sezóne doteraz prehrával iba s tímami z dolnej polovice tabuľky. Žilina je prvým mužstvom z elitnej šestky, ktoré úradujúceho majstra dokázalo zdolať.
Weiss: Žilina bola lepšia
Tréner Slovana po zápase otvorene priznal sklamanie z výkonu aj výsledku.
„Sme sklamaní z výkonu aj z výsledku. Žilina bola dnes lepšia, rýchlejšia a zaslúžene vyhrala. Náš výkon musí byť určite lepší,“ povedal na úvod hodnotenia.
Spočiatku ako keby zvažoval, čo povie. Ale postupne sa Weiss na tlačovej konferencii otváral.
Priznal, že jeho tím mal výrazné problémy so zostavou, najmä po absencii krídelníka Tigrana Barseghjana.
„Vedeli sme, že nám bude chýbať Tigran. Chcel som počas zápasu niečo zmeniť, ale prakticky som na to nemal možnosti. Niektoré zmeny prišli až v druhom polčase, no v defenzíve sme boli dokonca ešte horší ako v prvom.“
Slovan sa podľa neho nedokázal prispôsobiť zmenám súpera.
„Vedeli sme, že Žilina môže urobiť zmeny v zostave. Prišli hráči ako Faško či Káčer a oživili ich hru. U nás sa to zmenami nepodarilo. Navyše sme inkasovali gól, ktorému sme sa mali vyhnúť.“
Slovan nič nevymyslel
Weiss priznal, že jeho mužstvo si v zápase nedokázalo vytvoriť prakticky nič nebezpečné.
„Mysleli sme si, že niečo vymyslíme, ale prakticky sme nevymysleli nič. Ani z druhej vlny sme sa nedokázali dostať do útoku.“
Podľa neho sa na slabom výkone podpísalo viac faktorov.
„Je to otázka kvality, organizácie hry v obrane, rýchlosti hráčov. Jedno súvisí s druhým – je to otázka taktiky, moja zodpovednosť, skrátka veľa vecí naraz. Výsledok je 0:1.“
Súpera uznal a pripustil, že vyhral zaslúžene.
„Dnes si víťazstvo zaslúžili. Boli lepší, pohyblivejší. My sme sa im nedokázali vyrovnať a ani sme si nevytvorili tlak.“
Slovan je zraniteľnejší
Tréner Slovana priznal, že jeho tím už nemá takú dominanciu ako v minulosti.
„Myslím si, že sme zraniteľnejší. Nemáme taký náskok ani takú kvalitu ako v predchádzajúcich sezónach. Hráči starnú a tí, ktorí prišli, sa ešte musia veľa naučiť. Sú talentovaní, ale dnes to na Žilinu nestačilo.“
Podľa neho je zároveň cítiť, že konkurencia už verí, že Slovan môže zdolať.
„Vidíme, že ostatné tímy nespia. Každý sa snaží niečo vymyslieť – my, Dunajská Streda, Žilina, Podbrezová a ďalší.“
Preto očakáva dramatický záver sezóny.
„Myslím si, že o titule sa rozhodne až v poslednom kole. Tak to mám aj napísané vo svojich výpočtoch, hoci som úprimne nečakal, že sa situácia vyvinie práve takto.“
Weiss nechápe trest pre Barseghjana
Slovanu v zápase chýbal krídelník Tigran Barseghjan. Disciplinárna komisia SFZ mu udelila trest na jeden zápas za simulovanie v predošlom stretnutí na pôde Michaloviec.
V úradnej správe sa uvádza, že dôvodom stopky bolo simulovanie v pokutovom území. Weiss však verdikt nechápe.
„To, čo sa stalo s Tigranom, by som nazval fraškou. Nech si to niekto zhodnotí a vyvodí z toho dôsledky. Niekto to vymyslel a bol na to dobre pripravený. Je to totálny flopa.“
Tréner Slovana tvrdí, že hráč reagoval prirodzene.
„Ak by Tigran nevyskočil, tak mu možno ten protihráč zlomí píšťalu. Nechcem sa na to vyhovárať, ale to, čo sa stalo, je neuveriteľné. Niekto si dovolil urobiť voči Slovanu to, čo by nikoho ani nenapadlo. To, čo sa udialo, nemá obdobu. Niekto to musel vymyslieť.“
"To, že to bola v Michalovciach penalta, videl aj slepý. Súper preťal Tigranovi dráhu. Ale po týždni povedať, že simuloval? Dobre že nám nevzali tri body. Ja neviem, kto o tom rozhodol? Jaška? Toto si dovoliť voči Slovanu? To by sa v Dunajskej Strede, či Trnave, nestalo," dodal Weiss.
Napriek tomu zdôraznil, že tím sa na absencie nemôže vyhovárať.
„Aj bez Tigrana musíme hrať lepšie. Nemali sme veľa ofenzívnych možností a nedokázali sme pripraviť dostatok šancí pre útočníka.“
Weiss: Ak budem problém, odídem
Tréner zároveň prevzal plnú zodpovednosť za výsledok a pripustil aj možnosť svojho odchodu.
„Za výsledky som zodpovedný ja. Som pripravený na všetko. Možno ma vyhodia, možno zostanem, možno odídem sám. Ak budem dôvodom, prečo Slovan nezíska titul, odídem," pokračoval Weiss. Ale následne dodal.
„Neodchádzam, nevzdávam sa. Ale ak by si niekto myslel, že to je moja chyba, odídem. Ak Ivan starší (majiteľ, pozn. red.) povie, že "Vlado, už stačilo“, potom pôjdem. Sám to však robiť nebudem. Hráčov aj klub mám rád."
Zároveň však verí, že jeho tím má stále potenciál ligu vyhrať.
„Stále sme prví a tento tím má kvalitu na to, aby ligu vyhral. Uvidíme, čo prinesú najbližšie zápasy.“
