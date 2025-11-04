VIDEO: Slavia pocítila silu anglického veľkoklubu. Lobotka svoj návrat neoslávil výhrou

Mikel Merino oslavuje so spoluhráčmi gól.
Mikel Merino oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)
4. nov 2025 o 20:43
Slavia nestrelila lídrovi Ligy majstrov ani gól.

BRATISLAVA. Futbalisti Arsenalu Londýn potvrdili dobrú formu z domácej súťaže aj v Lige majstrov, keď vo 4. kole ligovej fázy zvíťazili na ihrisku Slavie Praha 3:0. 

SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizoval doma s Frankfurtom 0:0.

Líder anglickej Premier League mal zápas po celý čas pod kontrolou. V prvom polčase mu však chvíľku trvalo, kým si pripravil nebezpečné ofenzívne výpady na polovici Slavie, všetko odštartovali pokusy Bukaya Saku.

Postupne si Arsenal vypracoval tlak, do prvej polhodiny kopal šesť rohov, ale skóre otvoril až v 32. minúte, keď Saka premenil penaltu po ruke Lukáša Provoda.

VIDEO: Prvý gól Mikela Merina

Po prestávke sa dvakrát presadil Mikel Merino. Arsenal je tak aj po štyroch dueloch LM nezdolaný a má plný počet 12 bodov a skóre 11:0.

V 73. minúte poslal tréner hostí Mikel Arteta na trávnik stredopoliara Maxa Dowmana, ten sa stal vo veku 15 rokov a 308 dní najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil na zápas v najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži.

Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
Max Dowman počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
David Moses počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
Doterajší rekordný zápis držal z roku 2020 nemecký útočník Youssoufa Moukoko, ktorý nastúpil za Dortmund na ihrisku Zenitu Petrohrad vo veku 16 rokov a 18 dní.

V Neapole mali šance oba tímy, tú prvú hostia hneď v úvode, ale brankár domácich Vanja Milinkovič-Savič skvele zasiahol.

Na opačnej strane sa mohol presadiť Eljif Elmas, ale ani on neuspel. Lobotka hral do 74. minúty, potom ho nahradil holandský legionár Noa Lang.

4. kolo Ligy majstrov - utorok, 4. november

SK Slavia Praha - Arsenal FC 0:3 (0:1)

Góly: 32. Saka (z 11 m), 46., 68. Merino

SSC Neapol - Eintracht Frankfurt 0:0

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

    dnes 20:43
