ONLINE: SSC Neapol - Eintracht Frankfurt dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

NEAPOL. Futbalisti tímov SSC Neapol a Eintracht Frankfurt dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na pôde úradujúceho majstra talianskej Serie A. V domácom drese by sa mal predstaviť aj Slovák Stanislav Lobotka.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Ligy majstrov medzi mužstvami SSC Neapol a Eintracht Frankfurt.
Neapol si drží čelo tabuľky, no konkurencia je tesne za chrbtom. Po desiatich kolách vedie taliansku Serie A, no každý duel má veľkú váhu. V Lige majstrov má Partenopei po troch zápasoch na konte tri body – po víťazstve 2:1 nad Sportingom prišiel tvrdý pád na pôde PSV, kde inkasovali až šesť gólov.
Frankfurt sa opiera o pevnú defenzívu a rýchle protiútoky. Po minuloročnom treťom mieste v Bundeslige chce tím trénera Dina Topmöllera opäť ukázať, že patrí medzi európsku špičku. V Lige majstrov Frankfurt získal zatiaľ tri body, keď si poradil s Galatasarayom. Následne však po vysokej prehre s Atléticom Madrid prišiel ďalší debakel od Liverpoolu.
Vzájomné zápasy na pôde Neapola:
Neapol 3-0 Frankfurt (2023)
Neapol 0-1 Frankfurt (1994)
