VIDEO: Kanonádu Barcelony režiroval hetrikový mladík. Súboj trpaslíkov víťaza nenašiel

BRATISLAVA. Futbalisti FC Barcelona dosiahli druhé víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov 2025/26.
V utorňajšom dueli 3. kola zdolali doma grécky Olympiakos Pireus presvedčivo 6:1, hetrikom sa blysol Fermin Lopez.
Kazašský Kajrat Almaty remizoval s cyperským FC Pafos 0:0 a získal historický prvý bod v ligovej fáze.
Barcelona sa proti Olympiakosu ujala vedenia už v 7. minúte po akcii Lopeza. Lamine Yamal zoči-voči Konstantinosovi Tzolakisovi neuspel, no lopta sa opäť odrazila k Lopezovi, ktorý ju aj s prispením obrancov Olympiakosu dopravil do siete.
V 39. minúte Lopez po prihrávke Pedra Fernandeza presnou strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0.
Do druhého polčasu vstúpil Olympiakos aktívnejšie a v 54. minúte znížil z pokutového kopu Ayoub El Kaabi.
Snahu jeho tímu o vyrovnanie však pribrzdilo následné vylúčenie Santiaga Hezzeho. Barcelona výhodu dokonale využila.
Yamal premenil penaltu nariadenú za faul Tzolakisa, Lopez v 76. minúte po akcii Raphinhu zavŕšil hetrik a ďalšie dva góly Barcelony pridal Marcus Rashford.
Kajrat, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, hral proti Pafosu od 4. minúty v početnej výhode. Joao Correia fauloval Luisa Matu a videl červenú kartu.
Kazašský tím si však v ďalšom priebehu zápasu nedokázal vytvoriť žiadnu vyloženú šancu. V 72. minúte boli blízko ku gólu hostia.
Lopta sa od bránkovej konštrukcie odrazila za čiaru, no gól napokon neplatil pre ofsajd.
3. kolo Ligy majstrov - utorok, 21. október
FC Barcelona - Olympiacos F.C. 6:1 (2:0)
Góly: 7., 39., 76. Lopez, 68. Yamal (z 11 m), 74., 79. Rashford - 54. El Kaabi (z 11 m)
Kajrat Almaty - Pafos FC 0:0
ČK: 4. Correia