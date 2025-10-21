ONLINE: FC Barcelona - Olympiakos F.C. dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

BARCELONA. Futbalisti tímov FC Barcelona a Olympiakos F.C. dnes hrali zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Camp Nou a začne sa o 18:45 h.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Barcelona - Olympiakos F.C. (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.10.2025 o 18:45
3. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Olympiakos
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa stretnú FC Barcelona a Olympiakos F.C.
FC Barcelona
Katalánci vstupujú do tohto zápasu po náročnom víkende, keď zdolali Gironu 2:1 až gólom v nadstavenom čase. V Lige majstrov mali rôzne výsledky – na pôde Newcastlu vyhrali 2:1, no doma podľahli úradujúcemu šampiónovi PSG 1:2. Problémy Barcelony sú však citeľné, keďže do zápasu nezasiahnu Raphinha, Lewandowski, Joan García, Gavi ani Olmo. Tréner Hansi Flick bude musieť nájsť kreatívne riešenia, aby mužstvo zvládlo tlak Olympiakosu.
Olympiakos F.C.
Grécky tím prichádza do Barcelony vo veľmi solídnej forme. V poslednom ligovom kole zdolal AEL Larissu 2:0 a v lige mu patrí druhá priečka za PAOK-om. V Lige majstrov zatiaľ remizoval doma s Pafosom 0:0 a v druhom kole prehral v Londýne s Arsenalom 0:2. Olympiakos sa bude spoliehať na pevné postavenie v obrane a rýchle protiútoky, ktoré môžu oslabenú Barcelonu poriadne potrápiť.
FC Barcelona
Katalánci vstupujú do tohto zápasu po náročnom víkende, keď zdolali Gironu 2:1 až gólom v nadstavenom čase. V Lige majstrov mali rôzne výsledky – na pôde Newcastlu vyhrali 2:1, no doma podľahli úradujúcemu šampiónovi PSG 1:2. Problémy Barcelony sú však citeľné, keďže do zápasu nezasiahnu Raphinha, Lewandowski, Joan García, Gavi ani Olmo. Tréner Hansi Flick bude musieť nájsť kreatívne riešenia, aby mužstvo zvládlo tlak Olympiakosu.
Olympiakos F.C.
Grécky tím prichádza do Barcelony vo veľmi solídnej forme. V poslednom ligovom kole zdolal AEL Larissu 2:0 a v lige mu patrí druhá priečka za PAOK-om. V Lige majstrov zatiaľ remizoval doma s Pafosom 0:0 a v druhom kole prehral v Londýne s Arsenalom 0:2. Olympiakos sa bude spoliehať na pevné postavenie v obrane a rýchle protiútoky, ktoré môžu oslabenú Barcelonu poriadne potrápiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.