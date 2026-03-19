Olomouc sa nepostaral o prekvapenie. Celje nedokázalo dohnať veľkú stratu

Hráči Mainzu oslavujú gól.
Hráči Mainzu oslavujú gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
Sportnet, TASR|19. mar 2026 o 20:42
Fiorentina si udržala jednogólový náskok.

Futbalisti Sigmy Olomouc nepostúpili do štvrťfinále Konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej osemfinálovej odvete prehrali na pôde favorizovaného Mainzu 0:2, úvodný duel sa skončil bezgólovou remízou. Triumf nemeckého tímu zariadili Stefan Posch a Armindo Sieb.

Olomouc figuroval v pozícii slabšieho a za stavu 0:1 mu nepomohlo vylúčenie Pétra Barátha, ktorý videl druhú žltú kartu.

O necelých šesť minút nato totiž víťazstvo domácich spečatil Sieb. V drese českého tímu odohral celý zápas slovenský obranca Matúš Malý, jeho krajan Matúš Hruška sedel v roli náhradného brankára na lavičke.

Z postupu sa tešili grécke Atény, ktoré síce prehrali s Celje 0:2, ale v prvom stretnutí triumfovali vysoko 4:0.

Vo štvrťfinále nebude chýbať dvojnásobný finalista súťaže Fiorentina. Tím z metropoly Toskánska vyhral na pôde Rakówu Čenstochová 2:1 a postúpil po celkovom skóre 4:2.

Konferenčná liga - odvety osemfinále

AEK Atény - NK Celje 0:2 (0:2)

Góly: 13. Iosifov, 42. Požeg Vancaš

/prvý zápas 4:0, postúpilo AEK/

AEK Larnaka - Crystal Palace 1:1x (0:1)

Góly: 63. Saborit (Rohdén) – 13. I. Sarr (Wharton)

ČK: 74. Saborit (AEK)

/prvý zápas 1:1/

FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Góly: 46. Posch, 82. Sieb

ČK: 76. Baráth (Sigma)

/prvý zápas 0:0, postúpil Mainz/

Raków Čenstochová - ACF Fiorentina 1:2 (0:0)

Góly: 46. Struski - 69. Ndour, 90.+8 Pongračič

/prvý zápas 1:2, postúpila Fiorentina/

    Olomouc sa nepostaral o prekvapenie. Celje nedokázalo dohnať veľkú stratu
