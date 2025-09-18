VIDEO: Monaco dostalo v Belgicku facku, Leverkusen zachránil vlastný gól

BRATISLAVA. Futbalisti Club Bruggy vykročili úspešne do nového ročníka Ligy majstrov. Belgický tím zvíťazil v úvodnom zápase ligovej fázy nad AS Monaco presvedčivo 4:1.
V druhom štvrtkovom stretnutí remizoval FC Kodaň s bundesligovým vicemajstrom Bayerom Leverkusen 2:2.
Monaco mohlo ísť v Bruggách do vedenia v 10. minúte, Akliouche však nepremenil jedenástku a akoby tým predznamenal trápenie „kniežat“.
V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hralo prakticky len na ich bránu. Bruggy z ofenzívneho koncertu (17 striel - pozn.) vyťažili trojgólový náskok, ktorý po prestávke umnou hrou udržali.
V Kodani sa vrece s gólmi roztrhlo až v záverečnej desaťminútovke. Leverkusen prehrával 0:1 i 1:2, ale napokon si z dánskej metropoly odváža bod.
Rozhodol o tom vlastný gól gréckeho stopéra Hatzidiakosa v nadstavenom čase, ktorý si prihrávku na „malé vápno“ zrazil do vlastnej brány.
1. kolo Ligy majstrov - štvrtok, 17. september:
FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Góly: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 Hatzidiakos (vlastný)
FC Kodaň: Kotarski – Huescas, Pereira, Chatzidiakos, M. López – J. Larsson, Delaney (C), Lerager, Ášúrí – Elyounoussi, Moukoko.
Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich (C), Ezequiel Fernández, Grimaldo – ben Seghír, Tillman – Schick.
Club Bruggy - AS Monaco 4:1 (3:0)
Góly: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati
Club Bruggy KV: Mignolet – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer – Onyedika, Stanković – Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
AS Monaco: Köhn – Vanderson, Dier (C), Mawissa, C. Henrique – Akliouche, Bamba, L. Camara, Minamino – Biereth, Balogun.