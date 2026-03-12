Favorizovaní Rimania nedokázali zvíťaziť. Aston Ville stačila jedna vydarená hlavička

Lorenzo Pellegrini oslavuje vyrovnávajúci gól.
Lorenzo Pellegrini oslavuje vyrovnávajúci gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|12. mar 2026 o 21:22
Na pôde súpera uspelo Porto.

Futbalisti Aston Villy zvíťazili vo štvrtkovom prvom stretnutí osemfinále Európskej ligy na pôde Lille 1:0.

Na siedmy pokus tak zariadili víťazstvo pre anglický tím v európskych súťažiach v priebehu tohto týždňa. O jediný gól duelu sa postaral po hodine hry hlavičkou Ollie Watkins.

Na pôde súpera uspel i FC Porto, zvíťazil v Stuttgarte 2:1, keď viedol už 2:0 a všetky góly padli v prvom polčase. Taliansky súboj medzi Bolognou a AS Rím sa skončil nerozhodne 1:1.

Favorizovaní Rimania prehrávali a aspoň nerozhodný stav zariadil v 71. minúte striedajúci Lorenzo Pellegrini.

Panathinaikos Atény zvíťazil nad Betisom Sevilla 1:0, keď jediný gól stretnutia strelil v 88. minúte z penalty Vicente Taborda. Odvety sú na programe budúci týždeň.

Európska liga - prvé zápasy osemfinále

FC Bologna - AS Rím 1:1 (0:0)

Góly: 50. Bernardeschi - 71. Pellegrini 

VfB Stuttgart - FC Porto 1:2 (1:2)

Góly: 40. Undav - 21. Moffi, 27. Mora

OSC Lille - Aston Villa 0:1 (0:0)

Gól: 61. Watkins

Panathinaikos Atény - Betis Sevilla 1:0 (0:0)

Gól: 88. Taborda (z 11 m), ČK: 59. Zaroury po 2. ŽK - 88. Llorente po 2. ŽK

Pavúk Európskej ligy

Európska liga

    dnes 21:22
