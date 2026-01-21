VIDEO: Hancko ustrážil najväčšiu hviezdu súpera. Atlético prišlo o výhru po vlastnom góle

Futbalisti Atlética Madrid remizovali v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul 1:1.
Plnú porciu minút v drese hostí odohral aj slovenský obranca David Hancko.
S 13 bodmi sa v tabuľke priebežne posunuli na ôsme miesto garantujúce priamy postup do osemfinále, turecký zástupca je s 10 bodmi šestnásty.
Atletico malo v Istanbule expresný štart, po centri Mattea Ruggeriho otvoril už vo 4. minúte skóre hlavičkou Giuliano Simeone.
Galatasaray okamžite odpovedal, Roland Sallai zacentroval z pravej strany a loptu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Marcos Llorente.
V 60. minúte mohol poslať španielsky tím druhýkrát do vedenia Hancko, po veľkom závare v domácej šestnástke však loptu netrafil ideálne a nastrelil len protihráča.
Hostia vystupňovali v druhom polčase svoj tlak, no brankár Ugurcan Cakir zlikvidoval strelu Antoinea Griezmanna z priameho kopu i prudké zakončenie Alexa Baenu.
V nadstavenom čase spálil tutovku aj domáci Gabriel Sara, a tak sa už skóre nezmenilo. Hancko odohral na stopérskom poste celý zápas.
Azerbajdžanský Karabach si pripísal už tretí triumf v súťaži, keď zdolal Eintracht Frankfurt 3:2 vďaka gólu Bahlula Mustafazadu zo štvrtej nadstavenej minúty. Ďalšie dva zásahy domácich pridal Camilo Duran.
Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy:
Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid 1:1 (1:1)
Góly: 20. Llorente (vl.) - 4. Simeone
FK Karabach - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Góly: 4., 80. Duran, 90+4. Mustafazada - 10. Uzun, 78. Chaibi (z 11 m)