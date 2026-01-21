ONLINE: Galatasaray SK - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo, Dávid Hancko)

Futbalisti tímov Galatasaray SK a Atlético Madrid dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Dávid Hancko tradične nastúpi v drese španielskeho tímu.
Podarí sa účastníkovi La Ligy získať dôležité tri body?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Galatasaray SK - Atlético Madrid (Liga majstrov, 7. kolo, Dávid Hancko, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.01.2026 o 18:45
7. kolo
Galatasaray
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes si rozoberieme na drobné zápas Ligy majstrov medzi Galatarasay S.K. a Atlético Madrid
Galatasaray S.K.
Domáci futbalisti dokázali v tejto sezóne hlavnej časti Ligy majstrov zatiaľ nazbierať 9 bodov za tri víťazstvá a tri prehry. Aktuálne im patrí 18. postupové miesto. Hráči Galatasarayu odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na francúzskej pôde proti Monacu. Po vyrovnanom priebehu napokon prehrali tesne 0:1.
Atlético Madrid
Hostia z Madridu sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Nazbierali zatiaľ 12 bodov a majú pozitívne skóre 15:12. Aktuálne im patrí výborná 8. pozícia. Atléti odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na holandskej pôde proti domácmu PSV a vo výbornom zápase sa tešili z víťazstva 3:2.
