ONLINE: Galatasaray SK - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo, Dávid Hancko)

Galatasaray SK - Atlético Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Galatasaray SK - Atlético Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
21. jan 2026 o 15:45
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Galatasaray SK - Atlético Madrid.

Futbalisti tímov Galatasaray SK a Atlético Madrid dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Dávid Hancko tradične nastúpi v drese španielskeho tímu.

Podarí sa účastníkovi La Ligy získať dôležité tri body?

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Dnes si rozoberieme na drobné zápas Ligy majstrov medzi Galatarasay S.K. a Atlético Madrid

Galatasaray S.K.

Domáci futbalisti dokázali v tejto sezóne hlavnej časti Ligy majstrov zatiaľ nazbierať 9 bodov za tri víťazstvá a tri prehry. Aktuálne im patrí 18. postupové miesto. Hráči Galatasarayu odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na francúzskej pôde proti Monacu. Po vyrovnanom priebehu napokon prehrali tesne 0:1.

Atlético Madrid

Hostia z Madridu sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Nazbierali zatiaľ 12 bodov a majú pozitívne skóre 15:12. Aktuálne im patrí výborná 8. pozícia. Atléti odohrali svoj posledný zápas Ligy majstrov na holandskej pôde proti domácmu PSV a vo výbornom zápase sa tešili z víťazstva 3:2.

    dnes 15:45
