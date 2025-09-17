Trpký záver zápasu pre Slaviu. Proti nórskemu tímu prišla o dvojgólové vedenie

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha remizovali v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov s nórskym FK Bodö/Glimt 2:2.
Vďaka dvom gólom Senegalčana Youssouphu Mbodjiho viedol český šampión v Edene 2:0, no hosťom sa v záverečnej štvrťhodine podarilo vyrovnať.
Slovenský reprezentant Ivan Schranz sa v drese domácich dostal na ihrisko v závere nadstaveného času a mohol rozhodnúť, no brankár Chajkin jeho strelu vyrazil na roh.
Schranzov krajan Erik Prekop do duelu nezasiahol.
VIDEO: Youssoupha Mbodji a jeho gól na 1:0
Slavia sa ujala vedenia v 23. minúte, keď center Provoda usmernil do bránky Bodji, ktorý bol voľný pri pravej žrdi.
Na začiatku druhého polčasu Bodji fauloval v šestnástke Bassiho a hlavný rozhodca Barbu po konzultácii s VAR nariadil v prospech hostí penaltu.
Staněk však pokus Hogha vyrazil. V 74. minúte zvýšil náskok Slavie Obodji, ktorý zužitkoval center Provoda.
Hostia však rýchlo znížili zásluhou Bassiho a v 90. minúte im Fet ukážkovým volejom pod brvno zabezpečil bod.
VIDEO: Ivan Schranz a jeho šanca v závere
Grécky Olympiakos Pireus remizoval v druhom stredajšom podvečernom súboji s Pafosom FC 0:0.
Cyperský nováčik prestížnej súťaže dohrával v Pireu od 25. minúty bez Bruna, ktorý musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín. Olympiakos však dlhú početnú výhodu nedokázal využiť.
1. kolo Ligy majstrov - streda, 17. september
SK Slavia Praha - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Góly: 23., 74. Mbodji - 78. Bassi, 90. Fet