Trpký záver zápasu pre Slaviu. Proti nórskemu tímu prišla o dvojgólové vedenie

Youssoupha Mbodji.
Youssoupha Mbodji. (Autor: X/SK Slavia Praha)
17. sep 2025 o 20:48
V druhom zápase gól nepadol.

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha remizovali v úvodnom kole ligovej fázy Ligy majstrov s nórskym FK Bodö/Glimt 2:2.

Vďaka dvom gólom Senegalčana Youssouphu Mbodjiho viedol český šampión v Edene 2:0, no hosťom sa v záverečnej štvrťhodine podarilo vyrovnať.

Slovenský reprezentant Ivan Schranz sa v drese domácich dostal na ihrisko v závere nadstaveného času a mohol rozhodnúť, no brankár Chajkin jeho strelu vyrazil na roh.

Schranzov krajan Erik Prekop do duelu nezasiahol.

VIDEO: Youssoupha Mbodji a jeho gól na 1:0

Slavia sa ujala vedenia v 23. minúte, keď center Provoda usmernil do bránky Bodji, ktorý bol voľný pri pravej žrdi.

Na začiatku druhého polčasu Bodji fauloval v šestnástke Bassiho a hlavný rozhodca Barbu po konzultácii s VAR nariadil v prospech hostí penaltu.

Staněk však pokus Hogha vyrazil. V 74. minúte zvýšil náskok Slavie Obodji, ktorý zužitkoval center Provoda.

Hostia však rýchlo znížili zásluhou Bassiho a v 90. minúte im Fet ukážkovým volejom pod brvno zabezpečil bod.

VIDEO: Ivan Schranz a jeho šanca v závere

Grécky Olympiakos Pireus remizoval v druhom stredajšom podvečernom súboji s Pafosom FC 0:0.

Cyperský nováčik prestížnej súťaže dohrával v Pireu od 25. minúty bez Bruna, ktorý musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín. Olympiakos však dlhú početnú výhodu nedokázal využiť.

1. kolo Ligy majstrov - streda, 17. september

SK Slavia Praha - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)

Góly: 23., 74. Mbodji - 78. Bassi, 90. Fet

Olympiakos Pirues - Pafos FC 0:0

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

    dnes 20:48
