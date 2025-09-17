ONLINE: SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Sportnet|17. sep 2025 o 15:45
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt.

PRAHA. Futbalisti SK Slavia Praha a FK Bodö/Glimt dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt (Liga majstrov, 1. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
17.09.2025 o 18:45
1. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bodø/Glimt
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa predstaví SK Slavia Praha proti nórskemu tímu Bodø/Glimt.

SK Slavia Praha

Pražská Slavia vstupuje do Ligy majstrov vo výbornej forme. V domácej lige zatiaľ nenašla premožiteľa a pevne sa drží na čele tabuľky. Svoju silu potvrdila aj v poslednom zápase, keď doma zdolala Karvinú 3:1. Tím sa môže oprieť o kombinačnú hru vo vysokom tempe, ktorá často prináša rýchle góly.

Bodø/Glimt

Nórsky šampión sa do skupinovej fázy Ligy majstrov prebojoval vôbec po prvýkrát v histórii klubu, čo je pre nich obrovský úspech. Do Prahy cestujú vo výbornej nálade. V lige sa im darí, patria k najofenzívnejším tímom a v poslednom zápase zdemolovali Kristiansund 7:1. Futbalisti Bodø/Glimt sa neboja hrať otvorene ani na ihriskách súperov a ich útočný štýl môže spôsobiť problémy aj skúsenejšej Slavii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

