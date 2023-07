V Rusku to dotiahol do tretej ligy, na Slovensko prišiel za zmenou. Chytil sa u štvrtoligistu

S futbalom začínal už ako 5-ročný. Postupne prechádzal všetkými mládežníckymi kategóriami a následne som prešiel medzi dospelých. V Rusku to dotiahol až do tretej ligy.

Jeho prvé kroky smerovali do Poľska. Jeden ligový ročník absolvoval v poľskom štvrtoligovom klube Orzel Wolka Niedzwiedzka.

Artem zakotvil na Hornom Šariši. Jeho novým klubom bol treťoligový Partizán Bardejov. So svojimi výkonmi v klube však nebol spokojný.

„Chcel som sa však posúvať ďalej a tak som si to namieril na Slovensko,“ priblížil.

„V Bardejove som úplne prepadol. Nedarilo sa mi, málo som hrával. Myslím, že som nezvládol prechod zo štvrtej poľskej ligy do náročnejšej tretej na Slovensku,“ vysvetlil.

Tu sa veľmi rýchlo prepracoval do základnej zostavy a stal sa platným členom kádra.

„V Gerlachove som spokojný. Darí sa mi a chcel by som tu zostať. Chcel by som tímu pomôcť aj v budúcom ligovom ročníku. Do budúcnosti mám veľa futbalových plánov. Momentálne je však Gerlachov a štvrtá liga mojou prioritou.“