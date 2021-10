Kozák: Je dôležité odsúdiť agresívne správanie tiežfanúšikov. Ľady sa konečne pohli

Je dôležité odsúdiť agresívne správanie tiežfanúšikov na poslednom derby Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, no ešte dôležitejšie je prijať riešenia, aby sa to už nikdy nezopakovalo," uvádza tlačová správa ÚLK.

Udalosti nikoho netešia

"Je politická vôľa meniť legislatívu, a to je pozitívna správa. Dlhodobo sa snažíme o naštartovanie podobnej diskusie. Udalosti z predchádzajúceho víkendu nikoho netešia a boli by sme radi, ak by sa nikdy nestali, no, zdá sa, že všetko zlé je na niečo dobré.

Ľady sa pohli a my to veľmi oceňujeme. Bez represívnych opatrení voči jednotlivcom, bez účinného preventívneho mechanizmu, nevystavíme chuligánom stopku.

Ak však budeme tvrdo trestať vinníkov, ktorí páchajú zverstvá, aké sme mohli vidieť počas derby, k zmene príde. Najdôležitejšia je ale v tomto prevencia. Takíto tiežfanúšikovia by sa na futbal nemali nikdy dostať," konštatoval Kozák.