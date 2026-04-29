Súperi Slovana zo skupiny bojujú proti sebe o finále. Kapitán Raya: Sme výnimočný kolektív

Súboj o postup do finále Konferenčnej ligy UEFA absolvujú proti sebe tímy, ktoré sa v ligovej fáze stretli aj so slovenským zástupcom ŠK Slovan Bratislava.
Španielsky futbalový klub Rayo Vallecano začne semifinále proti Racingu Štrasburg na domácej pôde, vo štvrtok o 21.00 h si zmerajú sily aj Šachtar Doneck a Crystal Palace.
Štrasburg ešte pod vedením trénera Liama Roseniora odštartoval svoju púť v súťaži víťazstvom na Tehelnom poli 2:1. Napokon v ligovej fáze neprehral ani raz a skončil na prvom mieste tabuľky.
V novom roku už s koučom Garym O'Neilom v osemfinále vyradil vlaňajšieho chorvátskeho majstra HNK Rijeka, vo štvrťfinále zase nemecký Mainz.
Pred svojím prvým európskym semifinále sa naladil víkendovým ligovým triumfom nad Lorientom 3:2, keď otočil skóre z 0:2.
Chceme sa zapísať do klubovej knihy rekordov
„Rayo Vallecano poznám dobre, poznám dobre aj trénera. Bude to ťažké, ale budeme bojovať, aby sme sa tento rok pokúsili zapísať do klubovej knihy rekordov.
A ja si to užívam. Nebojím sa zlyhania a uvidíme, čo dokážeme,“ uviedol pred zápasom O'Neil podľa uefa.com.
Vallecano utrpelo v základnej časti jedinú prehru, a to práve na trávniku „belasých“ vo 4. kole (1:2).
Rovnako ako francúzsky tím napokon postúpilo priamo do osemfinále, v ktorom zdolalo Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom. V ďalšej fáze vyradilo AEK Atény a v semifinále niektorej z európskych súťaží sa taktiež predstaví prvýkrát v histórii.
Dúfajme, že tento sen nám vydrží dlho
„Sme výnimočný kolektív. Chceme sa posunúť o krok ďalej, chceme sa zlepšiť a napraviť svoje chyby. Dúfajme, že tento sen nám vydrží dlho,“ konštatoval kapitán tímu Isi Palazon.
Madridský klub prehral pod hlavičkou UEFA jediný z dvanástich domácich zápasov. V La Lige v nedeľu remizoval s Realom Sociedad San Sebastian 3:3, tri dni predtým zvíťazil nad barcelonským Espanyolom 1:0.
Šachtar sa prebojoval do semifinále vo svojej prvej sezóne v KL, skúsenosť s touto fázou už však má z Európskej ligy (2020, 2016), ktorú v sezóne 2008/2009 ešte pod názvom Pohár UEFA aj vyhral.
Rovnako ako spomínaní semifinalisti začal svoju cestu vo vyraďovacej fáze v osemfinále, v ktorom zdolal Lech Poznaň, vo štvrťfinále vyradil ďalšieho súpera Slovana zo základnej časti AZ Alkmaar.
Zo semifinálovej štvorice je navyše v najlepšej forme, keď neprehral v siedmich stretnutiach za sebou a v ukrajinskej lige vedie pred LNZ Cherkasy o osem bodov. Tréner Arda Turan sa na súboj s londýnskym tímom veľmi teší: „Crystal Palace je tím Premier League s veľkým potenciálom.
V decembri som išiel pozrieť zápas na ich štadión. Mal som sen, že by sme sa s nimi túto sezónu stretli a niektorí moji priatelia sa na tom smiali. Teraz si z nich robím srandu ja.“
Mužstvo z južného Londýna zakončilo ligovú fázu na desiatej priečke a ako jediné zo semifinalistov absolvovalo play off. V nej si poradilo s Mostarom, ďalej zdolalo Larnaku a vo štvrťfinále vyradilo dvojnásobného finalistu súťaže Fiorentinu.
Crystal Palace hrá v Európe len druhýkrát v histórii, predtým sa predstavilo iba v Intertoto Cupe v roku 1998.
Už máme skúsenosti proti ukrajinským súperom
„Očakávam, že Šachtar bude veľmi technický tím. Už máme skúsenosti proti ukrajinským súperom, pretože sme v ligovej fáze hrali proti Dynamu Kyjev.
Keď príde čas, budeme pripravení,“ avizoval kormidelník anglického tímu Oliver Glasner. Jeho zverenci v sobotu hrali ťažký duel na Anfielde, kde prehrali s Liverpoolom 1:3.
Semifinále Konferenčnej ligy - prvé zápasy
Štvrtok 30. apríla:
21:00 Šachtar Doneck - Crystal Palace
21:00 Rayo Vallecano - Racing Štrasburg