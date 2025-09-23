Škriniar a Greif začnú vonku, no ich tímy sú favoritmi. Otáznik visí nad štartom Sauera

BRATISLAVA. Po Lige majstrov prichádza tento týždeň na rad štart hlavnej fázy Európskej ligy.
Druhá najprestížnejšia európska pohárová súťaž má pred sebou druhý ročník v novom formáte. Na súpiskách účastníkov figurujú aj slovenskí futbalisti.
Otázny štart Sauera
Fenerbahce s kapitánom Milanom Škriniarom a novým trénerom Domenicom Tedescom sa v stredu v 1. kole predstaví na pôde Dinama Záhreb, ktoré pred triumfom Rijeky v minulej sezóne ovládlo predošlých sedem ročníkov chorvátskej ligy.
Dinamo privítalo Fenerbahce v EL 2018/29 a zvíťazilo 4:1. Fenerbahce obsadilo v minulej sezóne tureckej ligy druhú priečku a v play off Ligy majstrov vypadlo s Benficou Lisabon, kam zamieril nedávno už bývalý kouč „Feneru“ Jose Mourinho.
Tím z Istanbulu predtým vyradil Feyenoord Rotterdam, ktorý bude v stredu v Portugalsku čeliť Sportingu Braga.
Dres tretieho tímu minulej sezóny holandskej Eredivisie oblieka aj slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý ale chýbal na súpiske v uplynulom ligovom stretnutí s Alkmaarom.
Predtým ho tréner Robin van Persie nasadzoval pravidelne. Feyenoord ovládol súťaž dvakrát, v rokoch 1974 a 2002, keď niesla názov Pohár UEFA.
Hrošovský cestuje na pôdu Rangers
Ďalší holandský účastník, FC Utrecht, bude vo štvrtok hostiť Olympique Lyon s Dominikom Greifom.
Slovenský brankár si v uplynulom kole francúzskej Ligue 1 odkrútil úspešný debut, keď si pripísal čisté konto pri víťazstve 1:0 nad Angers.
V EL môže nastúpiť aj ďalší slovenský brankár, aj keď Marián Tvrdoň je vo Viktorii Plzeň náhradníkom. Český vicemajster vycestuje do Budapešti, kde sa vo štvrtok stretne s Ferencvárosom.
Belgický Genk s Patrikom Hrošovským čaká vo štvrtok duel na horúcej pôde Rangers.
Modrá strana Glasgowa sa prebojovala do vyraďovacej fázy vo všetkých piatich predošlých účastiach v EL.
Rangers v kvalifikácii LM nestačili na Club Bruggy, predtým uspeli v siedmich domácich stretnutiach s belgickými súpermi. Genk si v play off EL poradil s Lechom Poznaň.
Emery začína svoju súťaž
Štvrtkový program prinesie aj atraktívny súboj anglického a talianskeho tímu. Aston Villu vedie najúspešnejší tréner v histórii EL Unai Emery, ktorý triumfoval trikrát so Sevillou a raz s Villarrealom.
„Sezónu sme nezačali dobre. Niektorí hráči sa ešte adaptujú a budú potrebovať čas. Ďalší hráči tu boli minulú sezónu a vedia, ako chceme tím budovať a vďaka čomu sme boli úspešní uplynulé tri ročníky,“ citovala Emeryho agentúra AFP.
Aston Villa, ktorá po piatich kolách anglickej Premier League stále čaká na víťazstvo, privíta Bolognu, víťaza Talianskeho pohára.
Tieto mužstvá sa stretli aj v minulej edícii ligovej fázy LM, kedy Aston Villa zvíťazila na domácej pôde 2:0.
Postecoglou s novým tímom
Ako Emery, tak aj Ange Postecoglou triumfoval v EL, a to v minulej sezóne s Tottenhamom.
Austrálsky kormidelník povedie Nottingham Forest v stredu v Seville, kde sa chce radovať z prvého víťazstva na lavičke účastníka Premier League.
„Páči sa mi, keď moje tímy hrajú atraktívny futbal a strieľajú góly. Neospravedlňujem sa za to. Taký jednoducho som a takto chcem vidieť hrať svoje tímy,“ vyjadril sa po nástupe Postecoglou, tréner klubu, ktorý dvakrát ovládol Európsky pohár majstrov, dnešnú LM.
Siedmy tím minulej edície anglickej PL si zmeria sily s Realom Betis, ktorý pod vedením Manuela Pellegriniho dokráčal až do finále Konferenčnej ligy, kde v máji podľahol Chelsea 1:4.
Formát ostáva rovnaký
Ligová fáza EL odštartuje stretnutiami FC Midtjylland - Sturm Graz a PAOK Solún - Maccabi Tel Aviv.
Formát súťaže zostáva rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz.
Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off.
Súboje 1. kola sú rozdelené do dvoch septembrových dní, prvých deväť sa odohrá v stredu a ďalších deväť vo štvrtok.
Finále je na programe 20. mája 2026 v Istanbule na štadióne Besiktasu.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy
Streda 24. septembra:
18.45 FC Midtjylland - Sturm Graz
18.45 PAOK Solún - Maccabi Tel Aviv
21.00 Real Betis - Nottingham Forest
21.00 Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam
21.00 Crvena Zvezda Belehrad - Celtic Glasgow
21.00 Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul
21.00 SC Freiburg - FC Bazilej
21.00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad
21.00 OGC Nice - AS Rím
Štvrtok 25. septembra:
18.45 G.A. Eagles - FCSB
18.45 LOSC Lille - Brann Bergen
21.00 Aston Villa - FC Bologna
21.00 Ferencváros Budapešť - FC Viktoria Plzeň
21.00 Glasgow Rangers - K.R.C. Genk
21.00 RB Salzburg - FC Porto
21.00 VfB Stuttgart - Celta Vigo
21.00 FC Utrecht - Olympique Lyon
21.00 Young Boys Bern - Panathinaikos Atény