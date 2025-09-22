Šikovný prestup za nízku cenu. Svetové zákroky, Slovák čaruje, velebí expert

BRATISLAVA. Slávny francúzsky denník L'Equipe analyzoval výkon Slováka.
„Hovorí sa, že skvelých brankárov spoznáte práve podľa tohto. Podľa schopnosti zostať ostražitý, aj keď ste väčšinu zápasu boli len divákom. Dominik Greif tiež čakal až do záverečných okamihov zápasu Lyon-Angers, aby francúzskej verejnosti ukázal svoje kvality.“
Slovenský brankár zažil v drese Olympique Lyon famózny debut. Udržal si čisté konto a jeho tím zdolal Angers 1:0. „Je z toho tutovka,“ reval v závere zápasu komentátor Nova Sport a vzápätí dodal. „Ale fantastický Greif zachraňuje Lyonu tri body.“
Slovenský brankár dlho nemal v zápase veľa práce, ale v úplnom závere predviedol dva zákroky. Boli svetové.
„Neuveriteľné reflexy. Vo svojom prvom domácom zápase podal skvelý výkon. Bolo to preňho niečo naozaj veľké a dôležité. Je to neuveriteľné a myslím si, že to odrážalo tímového ducha piatkového večera, teda nikdy sa nevzdávať, a to nám vynieslo víťazstvo,“ vyhlásil podľa L'Équipe útočník Lyonu Tanner Tessmann.
Pokojný, rozvážne rozhodnutia
Dvadsaťosemročný Greif prestúpil do Lyonu krátko pred štartom sezóny z RCD Mallorca.
Francúzsky klub zaplatil podľa denníka L'Equipe výkupné asi štyri milióny eur a plus bonusy, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1,5 milióna eur.
„Dominik bol veľmi dobrý, v posledných dvoch akciách už rozhodujúci. Medzi vecami, ktoré od brankárov v našom štýle hry požadujeme, je ich hra nohami. A Dominik bol pokojný, robil rozvážne rozhodnutia, našiel hráčov, ktorí boli voľní a ukázal, prečo tu je,“ chválil Slováka asistent trénera Jorge Maciel.
Lyon pred sezónou predal do Leedsu United za šestnásť miliónov eur Lucasa Perriho, ktorý bol brankárskou jednotkou. Greif prišiel, aby ho nahradil.
Najviac štartov slovenských brankárov v rámci TOP 5 líg
1. Alexander Vencel (Štrasburg, Le Havre) 222 zápasov
2. Martin Dúbravka (Newcastle, Burnley) 167
3. Dominik Greif (Mallorca, Lyon) 35
4. Tomáš Košický (Catania) 8
5. Marek Rodák (Fulham) 4, Pavol Bajza (Parma) 4
Prvé štyri zápasy odchytal Francúz Rémy Descamps, s ktorým sa rátalo na post dvojky.
V prvých troch dueloch však neinkasoval gól, nebolo dôvod ho meniť. Vo štvrtom kole Lyon prvýkrát prehral a dostal tri góly. A tak v ďalšom zápase dostal prvýkrát šancu Dominik Greif.
Viac ako obchodný krok
„Sága o prestupe Dominika Greifa do Olympique Lyonnais je viac než len obchodný krok. Stelesňuje proaktívny prístup klubu, ktorý sa snaží o obnovu a presadenie sa ako kľúčový hráč vo francúzskom futbale. Výzvy, ktorým bude Greif čeliť, sú početné, ale so správnou podporou má nástroje na to, aby sa stal výnimočným brankárom,“ tvrdí server pkfoot.com.
Lyon figuruje po piatich kolách na treťom mieste francúzskej ligy. Prvé štyri tímy majú zhodný počet bodov, dvanásť.
V jednej z piatich najlepších líg sveta (anglická, talianska, španielska, francúzska, nemecká) si zachytalo v dejinách samostatnosti iba zopár slovenských brankárov.
Vo francúzskej lige už jeden odchovanec Slovana na brankárskom poste žiaril. Alexander Vencel mladší odišiel do Francúzska v roku 1994, mal dvadsaťsedem. Vyhral Francúzsky pohár (1997).
Rekordér Vencel
V roku 1999 získal Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy. V drese Racing Štrasburg triumfoval aj pred fenomenálnym Fabienom Barthezom - ten sa iba rok predtým stal s Francúzskom majstrom sveta.
V najvyššej francúzskej súťaži (Štrasburg, Le Havre) nazbieral Vencel spolu 222 zápasov, čo je stále slovenský rekord v rámci piatich najlepších líg sveta.
Martin Dúbravka v anglickej lige zaznamenal celkovo 167 zápasov. Greif nazbieral v La Lige spolu tridsaťpäť. Iba táto slovenská trojica si vybojovala post jednotky. A čo ďalší?
Ján Mucha si pripísal v Premier League počas troch sezón (2010 - 2013) iba dva zápasy, Marek Rodák v drese Fulhamu iba o dva viac.
Marián Kelemen mal v španielskej lige jediný štart za Numanciu. Pavol Bajza odchytal v Seria A za Parmu štyri súboje, Tomáš Košický mal za Cataniu ešte o päť zápasov viac.
Greif je medzi všetkými unikátom. Stal sa prvým slovenským brankárom, ktorý si zachytal v dvoch rozdielnych ligách, ktoré patria medzi najlepšiu päticu.
Dúbravka je stále svetový
Podľa servera Transfermarkt je dnes Greif najhodnotenejším slovenským brankárom s cenovkou šesť miliónov, v poslednej nominácii trénera Francesca Calzonu však chýbal.
V národnom tíme je posledných osem rokov jednotkou Martin Dúbravka. Tridsaťšesťročný brankár je slovenským rekordérom v počte štartov, má ich 55.
Cez víkend opäť potvrdil, že je stále brankár najvyššej úrovne.
„Šikovná, silná, pravá ruka zachránila Burnley. Dúbravka zase čaruje na čiare,“ kričal komentátor Canal Plus Sport. Zopakoval to viackrát. Burnley v piatom kole Premier League uhral doma remízu s Nottinghamom Forest.
Dúbravka bol najlepším hráčom domácich.
„Predviedol sériu vynikajúcich zákrokov, ktoré udržali Burnley v hre, a dobre ovládal svoj priestor. Šikovný letný prestup za relatívne nízku sumu,“ hodnotil jeho výkon Matt Scrafton z burnleyexpress.uk.
Urobil obrovský dojem
Slovák dostal najvyššiu známku. Deviatku. Dúbravka zamieril z Newcastle United do Burnley pred sezónou. Prestupovú sumu kluby nezverejnili, ale špekuluje sa o čiastke dva milióny libier. Odchovanec Žiliny podpísal ročný kontrakt.
„Martin na mňa urobil obrovský dojem. Pravdepodobne som vedel, čo môžeme od neho očakávať, ale v tomto tíme opäť predviedol niekoľko veľkých momentov a skvelých zákrokov,“ chváli ho tréner Burnley Scott Parker. Slovenský brankár mal v poslednom zápase až sedem zákrokov.
Ten najlepší bol po hlavičke Igora Jesúsa, keď sa mu podarilo vytlačiť loptu, ktorá odskočila od mokrého trávnika a zdalo sa, že skončí v rohu bránky.
„Myslím si, že jeho zákrok po hlavičke Jesusa bol naozaj neuveriteľný. Je poslednou obrannou líniou a má kľúčový význam,“ dodal Parker.