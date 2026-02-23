Atlético chce zlomiť belgický odpor. Inter musí ísť na doraz, Real si stráži náskok

Futbalisti Atletica Madrid v kádri so slovenským obrancom Dávidom Hanckom chcú v utorňajšej odvete play off o osemfinále Ligy majstrov proti FC Bruggy nadviazať na víťazstvo 4:2 nad Espanyolom Barcelona.
Na belgickej pôde uhrali v prvom zápase remízu 3:3. Obhajca titulu Paríž St. Germain i rekordný 15-násobný šampión Real Madrid pôjdu do domácich odviet s tesným náskokom.
Minulosezónny finalista Inter Miláno musí doháňať dvojgólové manko a Juventus Turín trojgólovú stratu.
Simeone očakáva intenzívny zápas
Atletico je v tabuľke španielskej La Ligy na štvrtom mieste s 13-bodovým odstupom na lídra FC Barcelona. V sobotu proti Espanyolu prehrávalo od 6. minúty, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj. Dva góly vsietil nórsky útočník Alexander Sörloth.
„Toto víťazstvo sme potrebovali ako soľ, pretože v uplynulých zápasoch sme postrácali v lige veľa bodov. Verím, že nás nakopne pred odvetou proti Bruggám. Očakávam intenzívny zápas.
Belgický tím má vo svojom strede veľa šikovných, mladých hráčov. V defenzíve musíme byť oveľa lepší, ako v v prvom dueli na belgickej pôde,“ zdôraznil pre Movistar tréner Atletica Diego Simeone.
PSG v úvodnom dueli prehrával na štadióne AS Monaco 0:2, na napokon triumfoval 3:2 aj vďaka dvom gólom Desirea Doueho, ktorý vystriedal zraneného Ousmaneho Dembeleho. Držiteľ Zlatej lopty pre problémy s lýtkom s najväčšou pravdepodobnosťou v odvete nenastúpi.
Dĺžka jeho absencie nie je známa, podľa oficiálnej klubovej stránky bude v najbližších dňoch pracovať v posilňovni. V tejto sezóne zaznamenal v 25 stretnutiach v drese Paríža 11 presných zásahov.
Real si zo štadióna Benficy Lisabon priniesol víťazstvo 1:0, ktoré zariadil Vinicius Junior. V stredu sa bude chcieť rehabilitovať za víkendovú prehru 1:2 s Osasunou Pamplona, po ktorej prišiel o post lídra najvyššej španielskej súťaže.
„V Pamplone sme hrali hlboko pod svoje možnosti, náš výkon nebol na požadovanej úrovni. Chýbala nám väčšia intenzita i lepší pohyb. Proti Benfice to musí byť z našej strany diametrálne odlišné. Chyby, ktoré sme spravili proti Osasune, by sa nám mohli kruto vypomstiť,“ vyjadril sa pre denník Marca kouč Realu Alvaro Arbeloa.
Inter má Nórom čo vracať
Inter je v Serie A suverénne na čele tabuľky o 10 bodov pred mestským rivalom AC Miláno, na pôde nórskeho tímu FK Bodö/Glimt však minulý týždeň prehral 1:3. Na odvetu play off o osemfinále LM sa naladil víťazstvom 2:0 v Lecce.
„Zápas v Nórsku potvrdil, že vo futbale vám dnes nikto nič nedá zadarmo. Odveta je pre nás výzvou, všetko je úplné otvorené. Mám k dispozícii 24 kvalitných hráčov a všetci chcú nastúpiť. Dúfam, že sa mi podarí trafiť tú správnu zostavu a vybojujeme si účasť medzi elitnou šestnástkou,“ povedal pre klubový web Interu rumunský kormidelník Cristian Chivu.
Tímy, ktoré sa v ligovej fáze umiestnili na 9. až 16. mieste, boli v žrebe play off nasadené a úvodný duel odohrali vonku.
V odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečili Arsenal Londýn, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea Londýn, Sporting Lisabon a Manchester City. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.
Play-off o postup do osemfinále Ligy majstrov - odvety
utorok 24. februára:
18:45 Atlético Madrid - FC Bruggy
/prvý zápas: 3:3, rozhodcovia: Turpin - Danos, Peges (všetci Fr.)/
21:00 Newcastle United - FK Karabach
/prvý zápas: 6:1, rozhodcovia: Massa - Meli, Alessio (všetci Tal.)/
21:00 Inter Miláno - FK Bodö/Glimt
/prvý zápas: 1:3, rozhodcovia: /Hernandez - Naranjo, Rojo (všetci Šp.)/
21:00 Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus
/prvý zápas: 2:0, rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.)/
streda 25. februára:
18:45 Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund
/prvý zápas: 0:2, rozhodcovia: Sanchez - Prieto, Cabanero (všetci Šp.)/
21:00 Real Madrid - Benfica Lisabon
/prvý zápas: 1:0, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/
21:00 Juventus FC - Galatasaray Istanbul
/prvý zápas: 2:5, rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)/
21:00 Paríž St. Germain - AS Monaco
/prvý zápas: 3:2, rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)/
Termíny LM 2025/26:
zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára
žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)