Penalta, vlastný gól aj presadenie novej hviezdy. Atlético odohralo v Belgicku šialený zápas

Atlético Madrid v zostave so slovenským futbalovým reprezentantom Dávidom Hanckom remizovalo v stredajšom prvom zápase play off o postup do osemfinále Ligy majstrov na pôde tímu Club Bruggy 3:3.
Hancko absolvoval na poste stopéra celý duel v drese španielskeho tímu, ktorý viedol po polčase 2:0 a neskôr 3:2.
O víťazstvo a lepšiu východiskovú pozíciu do odvety prišli zverenci trénera Diega Simeoneho v závere stretnutia po góle Christosa Tzolisa.
VIDEO: Gól Patrika Schicka
Líder talianskej ligy Inter Miláno šokujúco prehral na ihrisku nórskeho šampióna Bodö/Glimt 1:3.
Domáci tím, ktorého postup do play off bol jedným z prekvapení ligovej fázy, viedol od 20. minúty po góle Sondreho Feta z hranice šestnástky.
Favorizovaní „nerazzurri“ vyrovnali v 30. minúte po tom, ako domáceho brankára prepálil Francesco Pio Esposito.
Krátko po zmene strán nevyužil príležitosť kanonier Interu Lautaro Martinez, ktorý poslal loptu iba do žrde. Hráči nórskeho tímu jeho zaváhanie potrestali, a to hneď dvakrát.
Najskôr Jens Hauge namieril presne do šibenice a po ňom Kasper Hogh ďalšou výstavnou „trefou“ zariadil víťazstvo 3:1 a nádejnú pozíciu pre Bodö/Glimt do odvety na San Sire.
V ďalšom zápase stredajšieho programu si Bayer Leverkusen poradil s domácim Olympiakosom Pireus 2:0. Hrdinom duelu bol český útočník a autor oboch gólov Patrik Schick.
Liga majstrov - 1. zápasy šestnásťfinále
Bodo/Glimt - Inter Miláno 3:1 (1:1)
Góly: 20. Fet, 61. Hauge, 64. Høgh – 30. Esposito
Club Bruggy - Atlético Madrid 3:3 (0:2)
Góly: 52. Onyedika, 60. Tresoldi, 90. Tzolis – 8. Álvarez (pen.), 45+4. Lookman, 79. Ordóñez (vl.)
Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 0:2 (0:0)
Góly: 60., 63. Schick
Karabach - Newcastle 1:6 (0:5)
Góly: 54. Cafarkulijev - 3., 32., 33. a 45.+1 Gordon (druhý a štvrtý z 11 m), 8. Thiaw, 72. Murphy