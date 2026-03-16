Anglické tímy o zázrak. Hanckove Atlético si to môže pokaziť samé a Real opäť proti City

Tréner Pep Guardiola z Manchester City hovorí so svojimi hráčmi po prvom zápase osemfinále.
Tréner Pep Guardiola z Manchester City hovorí so svojimi hráčmi po prvom zápase osemfinále. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. mar 2026 o 00:00
ShareTweet0

Liga majstrov pokračuje odvetnými zápasmi osemfinále.

Ani jeden zo šiestich anglických tímov vo futbalovej Lige majstrov v úvodných dueloch osemfinále nezvíťazil. Až tri idú do odviet s trojgólovým mankom, medzi nimi aj Tottenham, ktorý privíta Atletico Madrid s Dávidom Hanckom.

V prvom osemfinále triumfoval rozdielom triedy aj FK Bodö/Glimt, ktorý môže v Portugalsku spečatiť vyrovnanie štvrťfinálového nórskeho maxima, ktoré doposiaľ drží iba Rosenborg Trondheim zo sezóny 1996/97.

Program osemfinálových odviet otvorí v utorok 17. marca o 18.45 h duel v Lisabone, kde sa domáci Sporting pokúsi zmazať trojgólové manko proti senzácii z Nórska.

Bodö na domácej pôde vyhralo 3:0 a v LM ťahá sériu piatich víťazstiev, v rámci ktorej zdolalo aj Manchester City, Atletico Madrid a dvakrát Inter.

Sporting vyhral všetky svoje tri doterajšie zápasy na domácom trávniku proti nórskym súperom, a to bez inkasovaného gólu. V prebiehajúcom ročníku LM zvíťazil vo všetkých štyroch domácich vystúpeniach.

Šokujúco zlá vizitka tímov z najlepšej ligy sveta: Traja giganti čelia takmer neriešiteľnej úlohe
Súvisiaci článok
Šokujúco zlá vizitka tímov z najlepšej ligy sveta: Traja giganti čelia takmer neriešiteľnej úlohe

Domáci si budú musieť dať pozor na dánskeho útočníka hostí Kaspera Högha, ktorý strelil päť gólov v predošlých piatich vystúpeniach v LM.

Trojgólové manko by rada zmazala Chelsea

Ďalšie tri utorkové stretnutia majú naplánovaný úvodný výkop na 21.00 h. Trojgólové manko by rada zmazala aj londýnska Chelsea, ktorá sľubne rozohraný zápas v Paríži prehrala 2:5.

Na Stamford Bridge proti francúzskym súperom prehrala v pohárovej Európe iba jeden z jedenástich duelov, no PSG uspelo vo všetkých štyroch dvojzápasoch, v ktorých mali po úvodnom meraní síl na domácej pôde náskok aspoň troch gólov.

Stredopoliar úradujúceho šampióna LM Vitinha strelil päť gólov v uplynulých troch zápasoch proti anglickým súperom.

Súvisiaci článok
VIDEO: Emócie v Paríži vybuchli. Hráč Chelsea sa ospravedlnil, že strčil podávača

„Chceme byť konkurencieschopní v Premier League aj v Lige majstrov a v utorok nás čaká ďalší veľký zápas, ktorý bude špeciálny.

Bude to náročná výzva, ale dáme do toho všetko, takže sa potrebujeme preniesť cez uplynulý duel a sústrediť sa na ďalšie veľké výzvy, počínajú PSG,“ citoval web Chelsea slová obrancu Trevoha Chalobaha po sobotnej prehre 0:1 s Newcastlom v anglickej lige.

Guardiola: Čo môžeme stratiť?

Ďalším anglickým tímom, ktorý sa v utorok pokúsi o malý zázrak, je Manchester City. Zverenci Pepa Guardiolu si takisto zo štadióna súpera odniesli trojgólovú stratu, keď sa v Madride o všetky góly Realu postaral Federico Valverde.

„Musíme sa o to pokúsiť. Čo môžeme stratiť? Madrid nikdy neotočil skóre 0:3, a to má v Lige majstrov 15 titulov. Takže samozrejme, je to náročný výsledok. V prvom zápase sme mali päť alebo šesť hráčov v pokutovom území, aby sme dali gól.

Nežiadame od nich, aby prešli cez piatich hráčov a skórovali, ale nepremenili sme jednoduché situácie v šestnástke a aj v defenzíve,“ povedal Guardiola podľa webu „citizens“ pred odvetou súboja, ktorý priniesla vyraďovacia fáza LM piatu sezónu za sebou.

Krídelnik Realu Vinicius sa vo veku 25 rokov a 248 dní môže stať najmladším hráčom, ktorý dosiahne 80 štartov v hlavnej fáze LM, čím by prekonal rekord spoluhráča Kyliana Mbappeho, ktorý túto métu dosiahol vo veku 26 rokov a 33 dní.

Spolu s Mbappem sa po zranení vrátil na súpisku „bieleho baletu“ Jude Bellingham.

Súvisiaci článok
Kapitán Realu ukázal čistú mágiu. Umelecké dielo, ktoré dokáže len 0,1 percenta

Spomedzi anglických zástupcov je v najlepšej pozícii pred odvetou Arsenal, ktorý ovládol ligovú fázu bez straty bodu a vedie tabuľku Premier League. Remízu 1:1 na pôde Bayeru Leverkusen zachránil v 89. minúte z penalty Kai Havertz, ktorý v minulosti obliekal aj dres „farmaceutov“.

Havertz má v milionárskej súťaži výbornú formu, veď skóroval v piatich z predošlých šiestich zápasov. Remízu 1:1 uhral minulý týždeň aj ďalší anglický klub, Newcastle United, ktorý ale na úvod stredajšieho programu o 18.45 h nebude v Barcelone favorit.

Na štadióne „strák“ vyrovnal v 6. minúte nadstaveného času druhého polčasu Lamine Yamal, ktorému chýba jediný presný zásah, aby zrovnal Mbappeho rekord v počte strelených gólov (10) pred dovŕšením 19 rokov.

V bránke Bayernu len 16-ročný Prescott

Zvyšné tri odvety prídu na rad v stredu o 21.00 h. Bayern privíta Atalantu Bergamo s komfortným vedením 6:1, no bude musieť riešiť problémy na brankárskom poste.

Je možné, že medzi tri tyče sa bude musieť postaviť 16-ročný Leonard Prescott, pretože Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich a Leon Klanac sú zranení. Podľa agentúry DPA by z tejto štvorice teoreticky mohol nastúpiť Urbig.

Súvisiaci článok
Ako lovecký pes vycítili strach Angličanov. Atlético už dlho nenašlo stopéra ako Hancko

Spomedzi anglických tímov, ktoré minulý týždeň prehrali, je na tom najlepšie Liverpool, keďže v Istanbule podľahol Galatasarayu iba 0:1.

Trojicu ostrovných mužstiev s trojgólovým mankom uzatvára Tottenham, ktorý prehral v Madride 2:5 a v stredu privíta Atletico aj so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom v Londýne.

Liga majstrov - osemfinále - odvety:

Utorok 17. marca:

18:45 Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt /prvý zápas: 0:3, rozhodcovia: Schärer - Erni, Küng (všetci Švajč.)/

21:00 FC Arsenal - Bayer Leverkusen /prvý zápas: 1:1, rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, De Vries (všetci Hol.)/

21:00 FC Chelsea - Paríž St. Germain /prvý zápas: 2:5, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/

21:00 Manchester City - Real Madrid /prvý zápas: 0:3, rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/

Streda 18. marca:

18:45 FC Barcelona - Newcastle United /prvý zápas: 1:1, rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)/

21:00 Bayern Mníchov - Atalanta Bergamo /prvý zápas: 6:1, rozhodcovia: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.)/

21:00 FC Liverpool - Galatasaray Istanbul /prvý zápas: 0:1, rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)/

21:00 Tottenham Hotspur - Atletico Madrid /prvý zápas: 2:5, rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/

Termíny LM 2025/26

Osemfinále - odvety: 17., 18. marca

Štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla

Semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája

Finále: 30. mája (Budapešť)

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Tréner Pep Guardiola z Manchester City hovorí so svojimi hráčmi po prvom zápase osemfinále.
    Tréner Pep Guardiola z Manchester City hovorí so svojimi hráčmi po prvom zápase osemfinále.
    Anglické tímy o zázrak. Hanckove Atlético si to môže pokaziť samé a Real opäť proti City
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Anglické tímy o zázrak. Hanckove Atlético si to môže pokaziť samé a Real opäť proti City