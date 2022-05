Mourinho je už len dva kroky od ďalšej trofeje. Kouč Marseille očakáva reakciu

V prvom semifinálovom stretnutí Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 remizovali 1:1 na ihrisku Leicestru City, čo im dáva solídne vyhliadky do odvety.

BRATISLAVA. Futbalisti AS Rím stále môžu zachrániť nevydarenú sezónu na domácej scéne úspechom v pohárovej Európe.

"Myslím si, že pred piatimi alebo šiestimi mesiacmi by sme tento zápas prehrali. Teraz však moji hráči ukázali odvahu. Uhrali sme dobrý výsledok. Nehovorím, že to bude ľahké, ale je fajn ísť do domácej odvety s remízou 1:1," povedal Mourinho.