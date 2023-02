Štartuje jarná časť Fortuna ligy. Sedem tímov zabojuje o majstrovskú skupinu

BRATISLAVA. Úvod jarnej časti futbalovej Fortuna ligy bude v znamení boja o postup do skupiny o titul.

Piaty tím Fortuna ligy delia od siedmej Dukly a 8. Michaloviec len tri body a v najbližších štyroch kolách ju čaká aj duel so šiestou Žilinou.

"Nebyť v prvej šestke je pre nás neúspech. Tak to jednoducho je. Naše ambície sú štandardne vysoké a musia také byť vždy," uviedol na tlačovej konferencii pred začiatkom jarnej časti sezóny generálny riaditeľ ružomberského klubu Ľubomír Golis.

V mužstve nenastalo veľa zmien, no s tímom netrénuje stredopoliar Samuel Lavrinčík - ten je zranený a nepredĺžil zmluvu, ktorá platí do konca tejto sezóny. "Lavrinčík je momentálne zranený, no stále ja náš hráč.

Nepripravuje sa síce s nami, ale pracujeme tak, aby bol každý hráč nahraditeľný. Jeho post môžu zastať napríklad Dominik Hollý či Oladoye Adewale," povedal Zimen k situácii v mužstve. Tím spod Urpína privíta Trenčanov v piatok o 17.30 h.

