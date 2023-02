Kúpanie sa na Šírave? Hrnčár si dá radšej doma kávu a pozrie si futbal

Pred príchodom do Michaloviec trénoval na západnom i strednom Slovensku. Takisto v českej Karvinej. Na lavičke jediného východoslovenského tímu vo Fortuna lige môže čoskoro osláviť rok.

Po zimnej prestávke, ktorá bola vzhľadom k okolnostiam, teda majstrovstvám sveta, extrémne dlhá, je už každý nedočkavý. Aj my patríme do tejto skupiny. Je to úplne prirodzené a normálne.

Zaujal vás na šampionáte v Katare niektorý z trendov a radi by ste ho aplikovali v Michalovciach?

Vždy je zaujímavé sledovať najlepšie mužstvá, ale zároveň je ťažké ich kopírovať. Samozrejme, snažíme sa hľadať detaily, ktoré sa dajú vylepšiť a zápasy tých najlepších sú zakaždým inšpiráciou.