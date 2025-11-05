Nezdolaná Plzeň hostí Fenerbahce, Greif pomýšľa na ďalšie čisté konto

BRATISLAVA. Futbalisti tureckého Fenerbahce Istanbul so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom si chcú pripísať tretie víťazstvo za sebou v Európskej lige. Vo štvrtok sa predstavia na pôde Viktorie Plzeň, ktorá ešte v súťaži neprehrala.
Aj zverenci Martina Hyského v uplynulých dvoch kolách ligovej fázy EL bodovali naplno, keď na domácej pôde zdolali Malmö 3:0 a v Ríme zvíťazili nad domácim AS 2:1. V úvodnom kole remizovali 1:1 na ihrisku Ferencvárosu, a tak kráčajú súťažou bez prehry.
Aktuálne piatemu tímu tabuľky chýbajú pre zranenia kapitán Matěj Vydra a Denis Višinský. Nedeľný ligový duel v Tepliciach, v ktorom Viktoria zvíťazila 2:1, nedohral pre zranenie Karel Spáčil.
„Potrebujeme, aby sa dostali späť, robíme pre to maximum a myslím si, že do duelu zo Slaviou by mohli byť obaja pripravení. Pri Karlovi to vyzerá na pomliaždenie priehlavku, členok by mal byť v poriadku. Verím, že naši doktori a fyzioterapeuti urobia všetko pre to, aby bol k dispozícii proti Fenerbahce,“ reagoval na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Hyský.
Fenerbahce sa so šiestimi bodmi nachádza na 14. priečke tabuľky EL a v uplynulom kole tureckej ligy triumfovalo v derby na pôde Besiktasu 3:2. V EL zdolalo Stuttgart 1:0 a Nice 2:1, predtým podľahlo v Záhrebe Dinamu 1:3.
Medzi tri stopercentné mužstvá v EL sa radí Olympique Lyon. Francúzsky tím postupne zdolal v Holandsku Utrecht 1:0, na domácej pôde Salzburg 2:0 a rovnakým výsledkom aj Bazilej.
Slovenský brankár Dominik Greif tak ešte v aktuálnej edícii EL neinkasoval. Čisté konto si udržal aj v nedeľu na pôde Brestu pri bezgólovej remíze v rámci Ligue 1.
„Hrali sme v oslabení už od 7. minúty, takže získať bod za takých okolností je pozitívne. Musíme si udržať túto bojovnosť a mentalitu. Bol to ťažký zápas, najmä po červenej karte. Chceli sme odísť s troma bodmi, ale tím ukázal silu - fyzicky aj mentálne.
Napriek všetkému je to pre nás pozitívne. Je to dobrý bod do tabuľky a sezóna je ešte dlhá, musíme sa sústrediť na pozitíva,“ citoval Greifa web francúzskeho klubu.
Lyon, ktorý je v tabuľke EL tretí, sa vo 4. kole predstaví v Španielsku na pôde Realu Betis, ktorý taktiež ešte v súťaži neprehral, ale dvakrát remizoval. Tím zo Sevilly sa nachádza na 16. mieste.
Pred Lyonom je na druhej pozícii s plným počtom bodov Braga, ktorá privíta Genk so slovenským stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Belgické mužstvo okupuje so štyrmi bodmi 11. priečku.
Medzi tri stopercentné tímy v EL sa radí Midtjylland. Ten bude v súboji dvoch súperov bratislavského Slovana z minulého ročníka Ligy majstrov hostiť Celtic Glasgow, ktorý má na konte štyri body.
Feyenoord Rotterdam po prehrách s Bragou (0:1) a Aston Villou (0:2) získal prvé body proti Panathinaikosu (3:1) a vo 4. kole sa predstaví na pôde VfB Stuttgart, ktorý má taktiež tri body, ale za sebou má dve prehry.
Európska liga - 4. kolo ligovej fázy
Zápasy od 18:45 h:
FC Utrecht - FC Porto
Sturm Graz - Nottingham Forest
Red Bull Salzburg - Go Ahead Eagles
OGC Nice - SC Freiburg
FC Midtjylland - Celtic Glasgow
Malmö FF - Panathinaikos Atény
Dinamo Záhreb - Celta Vigo
Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille
FC Bazilej - FCSB
Zápasy od 21:00 h
FC Bologna - Brann Bergen
Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul
VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam
Glasgow Rangers - AS Rím
PAOK Solún - Young Boys Bern
Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad
SC Braga - KRC Genk
Real Betis - Olympique Lyon
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv