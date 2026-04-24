Suspendácia a dvojročná podmienka. Hráč Benficy doplatil na urážanie Viníciusa

Gianluca Prestianni a Vinicius Junior (Autor: REUTERS)
TASR|24. apr 2026 o 15:52
Incident sa udial v zápase Ligy majstrov.

Argentínsky futbalista Gianluca Prestianni z Benficy Lisabon dostal šesťzápasový dištanc za diskriminačné a homofóbne správanie vo februárovom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Realu Madrid. Informovala o tom agentúra AFP.

Na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie Európskej futbalovej únie (UEFA) polovicu trestu argentínskemu krídelníkovi podmienečne odložili, pričom stanovili dvojročnú skúšobnú dobu.

Incident sa odohral v polovici februára na pôde Benficy, kde Real vyhral 1:0.

Rozhodca vtedy prerušil hru na 10 minút po tom, ako sa brazílsky útočník Vinícius Junior sťažoval na rasistické urážky.

Prestianni si pritom zakrýval ústa dresom a rukou. UEFA mu následne pozastavila činnosť na odvetu, v ktorej španielsky tím zvíťazil 2:1 a postúpil do štvrťfinále.

Vinícius sa hádal s Mourinhom o rasizme: Niečo nie je v poriadku. Všade, kde hrá, sa niečo stane
