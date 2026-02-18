Vinícius sa hádal s Mourinhom o rasizme: Niečo nie je v poriadku. Všade, kde hrá, sa niečo stane

„Všetko, čo chcem, je len hrať futbal," vyslovil pred dvoma rokmi so slzami v očiach Vinícius. „Nie som obeťou rasizmu, som mučený rasistami,“ dodal.
Za posledné roky nebol žiadny iný futbalista toľkokrát terčom rasistických útokov než on.
Vynára sa otázka: Ako je to možné? Svoju odpoveď na ňu našiel slávny José Mourinho.
V utorkovom zápase play off Ligy majstrov, v ktorom sa brazílska hviezda postarala o nádherný víťazný gól Realu Madrid do siete Benficy, si Vinícius vypočul sériu rasistických urážok od súpera.
Minimálne tak tvrdí on a jeho spoluhráči. Čo sa stalo v utorkový večer na štadióne Estádio da Luz?
Provokatívna oslava?
Vinícius mal byť hviezdou večera. Už po niekoľkýkrát sa však stal stredobodom pozornosti z iného dôvodu.
Svojím presným zásahom do siete Benficy rozhodol o triumfe Realu Madrid (1:0) v prvom dueli play off Ligy majstrov.
Následne sa rozbehol k tribúne súpera a rohovej zástavke s vlajkou portugalského mužstva, pri ktorej začal veselo tancovať. Domáci priaznivci ho okamžite zahádzali rôznymi predmetmi.
VIDEO: Oslavy Viníciusa po góle proti Benfice
„Vinícius strelil skvelý gól, po ktorom začal tancovať. Fanúšikovia ho vypískali, čo sa v takejto situácii môže stať,“ opísal oslavu jeho spoluhráč Kylian Mbappé. „Potom však nastal moment napätia s hráčmi Benficy, čo by sa nemalo stať, ale môže. Každý chce brániť svoj klub.“
Žltej karte nerozumel
Domáci futbalisti sa pustili do Viníciusa za jeho vyzývavú oslavu, pričom brazílsky futbalista uvidel z rúk rozhodcu žltú kartu.
„Dostal som žltú kartu za oslavu gólu. Stále nechápem prečo," napísal neskôr Vinícius na sociálne siete.
VIDEO: Žltá karta Viníciusa
Nasledoval moment, o ktorom sa rozpráva a píše viac, než o nádhernom góle Viníciusa.
Argentínsky futbalista Benficy Gianluca Prestianni si zakryl ústa dresom a podľa brazílskej hviezdy vyslovil rasistickú urážku.
Hlavný rozhodca duel prerušil na zhruba desať minút, no keď sa v hre pokračovalo, štadión vypískal Viníciusa vždy, keď sa dostal k lopte.
Benfica je presvedčená, že má dôkaz
Gianluca Prestianni na sociálnych sieťach uviedol, že Viníciusa rasisticky neurazil. Kylian Mbappé zasa vraví, že ho počul minimálne päťkrát rasisticky atakovať Viníciusa.
Jeden z nich klame, ale kto?
Benfica na celú situáciu reagovala zverejnením videa na sociálnych sieťach, pod ktoré napísala: „Vzhľadom na vzdialenosť medzi hráčmi sa ukazuje, že futbalisti Realu Madrid nemohli počuť to, čo tvrdia, že počuli."
VIDEO: Reakcia Benficy
Po zápase strhol pozornosť na svoju stranu pre kontroverzné vyjadrenia uznávaný tréner Benficy José Mourinho.
„Dá gól, ktorý môže streliť iba on alebo Mbappé. Musí ho osláviť so spoluhráčmi, nie provokovať 60-tisíc ľudí na tomto štadióne," tvrdil kouč pre španielsku televíziu Movistar, čím narážal na tanečné kreácie Viníciusa po jeho presnom zásahu.
Mourinho: Na každom štadióne, kde hrá Vinícius, sa niečo stane
„Na koľkých štadiónoch sa to už stalo? Je to hráč z iného sveta a ja ho zbožňujem, no ak strelíte takýto gól, spoluhráči vás majú niesť na pleciach,“ pokračoval portugalský tréner.
„Povedal som mu, že keď strelíte takýto gól, jednoducho ho oslávite a hráte ďalej. Keď sa hádal o rasizme, povedal som mu, že najväčšou osobou v histórii Benficy je hráč tmavej pleti (Eusébio)," tvrdil neskôr Mourinho na tlačovej konferencii.
Jeho záverečná veta však pobúrila veľkú časť verejnosti:
„Niečo nie je v poriadku, pretože sa to deje na každom štadióne. Na každom štadióne, kde hrá Vinícius, sa niečo stane. Vždy," zakončil Mourinho.
Sčasti sa zdá, že z rasizmu obviňuje samotného Viníciusa.
Ospravedlnil rasizmus?
„Ak by Mourinho chcel byť nezávislý, stačilo, aby povedal, že veci nechá tak, kým sa nevyšetria, že proti rasizmu treba bojovať, a ak sa zistí, že Prestianni rasovo urážal Viniciusa, bude podľa toho potrestaný. Ale neurobil to," píše o Mourinhovi The Athletic.
Slová portugalského trénera prekvapili aj bývalého skvelého futbalistu Clarencea Seedorfa:
„Asi bol len stále v emócii, no urobil veľkú chybu, keď ospravedlnil rasistické urážky. Spomenul, že tieto veci sa Viníciusovi dejú všade, kam ide. V skutočnosti vraví o tom, že je v poriadku, keď vás Vinícius provokuje a vy o rasisticky urazíte. To je nesprávne.“
UEFA v stredu ráno ozrejmila, že celý incident prešetrí.