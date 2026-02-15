Cifranič sa ospravedlnil fanúšikom, tí Prešovčanom po zápase poriadne naložili

Veľké východniarske derby v opäť zaplnenej prešovskej futbalovej aréne, do ktorej prišlo bezmála 6 400 divákov, prinieslo skvelú atmosféru a prekvapujúco hladké víťazstvo Košičanov.
Prešovskí fanúšikovia, ktorí neúnavne povzbudzovali svojich, na nich po prehre 1:4 s odvekým rivalom nenechali pri ďakovačke nitku suchú a viackrát zopakovali požiadavku, ktorá znela aj počas zápasu.: „My chceme Tatran!“
„V prvom rade sa musím ospravedlniť fanúšikom za dnešný zápas, lebo prehrať v derby doma 1:4 je kruté. Samozrejme zápas ovplyvnila červená karta, ale my sme spravili hrozné chyby, aké sme neurobili celú jeseň.
Minimálne dva či tri góly v podstate hosťom darovali. V takomto zápase, keď máte vylúčeného hráča, musíte všetko čo najdlhšie udržať bez gólu alebo aj s jedným gólom. My sme to nedokázali,“ adresoval po zápase ospravedlnenie fanúšikom prešovský tréner Vladimír Cifranič.
Pritom prvých necelých desať minút zápasu naznačovalo skôr to, že Prešovčania hnaní divákmi, môžu mať v zápase navrch. Prišla však osudné dve minúty, ktoré spomínal aj Cifranič.
Keď Taras prekvapí Adriána
Najprv prešovský stredopoliar Moritz Römling zbytočne dohral v súboji pred košickou šestnástkou Mateja Jakúbeka a po intervencii VARu ho rozhodca Boris Marhefka poslal pod sprchy.
Vzápätí urobili neuveriteľnú chybu pri rozohrávke z päťky stopér Taras Bondarenko, ktorý zaskočil brankára Adriána Knurovského posunutím lopty tak dokonale, že ten ju nestihol odohrať do bezpečia a nabiehajúci Roman Čerepkai otvoril skóre.
„Keď mali toto nacvičené, tak potom to museli sami dvaja nacvičovať. Nacvičovali sme nejaké otvárania hry, ale samozrejme povedali sme si, kedy to budeme robiť a za akého stavu,“ s iróniou v hlase poznamenal Cifranič.
Aj košického útočníka Romana Čerepkaia prvý gól prekvapil.
„Nepamätám si, kedy som dal naposledy takýto gól, ale vyšlo nám to, čo sme trénovali, ako sme chceli robiť pressing z druhej strany, a vyšlo to úžasne,“ povedal k svojmu prvému gólovému momentu v zápase.
Košičania dokonale využili to, že Prešovčania ostali akoby obarení. Obrana Prešova kopila chyby a desať minút pred prestávkou nikým nekrytý Gallovič aj s prispením teču domácej obrany zvýšil zvnútra šestnástky na rozdiel dvoch gólov.
O tri minúty neskôr sa druhýkrát presadil Roman Čerepkai, ktorý ustál súboj s nedôrazným stopérom Danielsom Balodisom a krížnou strelou zvyšoval už na rozdiel troch gólov.
Gól do šatne slabou náplasťou
Iskierku nádeje pre domácich vykresal tri minúty pred polčasom útočník Andy Masaryk, ktorý si potiahol loptu z ľavej strany a z hranice šestnástky technickou strelou obstrelil košického brankára Tomáša Kiru a prerušil trojzápasové čakanie Prešovčanov na gól.
„Tak to je asi jediná pozitívna vec na tomto zápase. Do tej ôsmej minúty to vyzeralo, že hráme v vysokom nasadení, boli sme prakticky iba na ich polovici. Asi nás tá červená karta zaskočila a odvtedy už to nevyzeralo tak, ako tých prvých desať minúť Ani zďaleka.
Dal som podľa mňa tímu trošku nádej pred odchodom do šatne. Takýto kontaktný gól vie pomôcť, ale myslím, že tam bolo viacej zlých vecí, takže to bola iba taká slabá náplasť,“ povzdychol si Masaryk po zápase s dovetkom, že v šatni cez prestávku sa hovorilo aj o tom, že ešte by so zápasom mohli niečo urobiť.
Jakúbekovi Prešov chutí
Ale už po necelých šiestich minútach druhého polčasu nádeje Prešovčanov zhasli. Nedôrazná hra pred vlastnou šestnástkou priniesla priestor pre Mateja Jakúbeka a prízemnou strelou k tyčke opäť zvýšil rozdiel na tri góly a uzavrel skóre zápasu.
Pre košického stredopoliara to bol len druhý gól v sezóne a aj ten prvý zaznamenal proti Prešovu.
„Som rád, že to je proti Prešovu, máme nejakú spojenú minulosť a vždy, keď skórujem proti ním, tak sa teším viac,“ priznal po zápase Jakúbek, ktorému práve SMS s hráčmi Prešova ešte v poslednej druholigovej sezóne Košíc priniesli dvojročný dištanc od futbalu.
Vrátil sa aj k momentu z deviatej minúty, keď práve po faule na neho bol vylúčený domáci Römling.
„Ešte som ten zákrok nevidel, ale cítil som, že ma dohral, tá noha bola vyššia ako na chodidle, takže je tam aj nejaký krvavý šrám. Musím si to pozrieť, ale asi to bolo
spravodlivé, keď tam zasiahol VAR. Boli tam zaváhania domácich, čiže tie chyby sa kopili na ich kopačkách, ale som rád, že sme to dokázali premeniť, boli sme efektívni a vyhrali sme,“ dodal Jakúbek.
Tabuľka sa poriadne zamotáva
Košičania dosiahli štvrté víťazstvo v rade a prvých dvoch jarných kolách sa aj rozstrieľali, keď skórovali už sedemkrát. Tri góly strelil v prvých dvoch jarných zápasoch Roman Čerepkai.
„Hráme všetci s chuťou je to vidno. Odjazdíme celý zápas. A tie góly sú taká odmena za tú drinu,“ myslí si košický útočník, ktorý síce sleduje tabuľku strelcov, v ktorej sa už posunul na delené tretie miesto, ale podľa vlastných slov sa na to príliš neupína.
Predĺžená víťazná séria Košíc spolu so sobotňajšími výsledkami poriadne zahustili dolnú polovicu tabuľky a Košičania môžu teoreticky zabojovať dokonca o prvú šestku.
„My sme si dali jasný cieľ, záchranu a na ten sa pozeráme. Pozerať sa niekde hore je zbytočné, my ideme v podstate to, čo sme si naplánovali, chceme sa zachrániť, vieme koľko bodov na to potrebujeme a pozeráme sa iba na svoj bodový zisk.
Dnes to vyšlo, takže sme s tým spokojní. Čaká nás ťažký zápas doma so Žilinou. Situácia v tabuľke je nabitá, takže každé kolo sa tu môže meniť,“ reagoval na novú situáciu situáciu v tabuľke košický tréner Černák.
Hráči si musia vstúpiť do svedomia
Prešovčania sa naopak po dobrom závere jesene dostali podľa trénera Cifraniča po dvoch jarných prehrách do kritickej situácie.
„Máme pred sebou ďalší domáci zápas s Komárnom a musíme budovať naplno, pretože tabuľka je dosť natlačená. Nečaká nás nič ľahké. Musíme sa pozviechať, dať hlavy hore a jednoducho zabojovať, vyhrať hocijakým spôsobom, aj škaredými gólmi.
Ľudia si to zaslúžia, dnes to bola z ich strany oprávnená kritika, ale musíme byť aj kritickí do vlastných radov. Jednoducho takto nemôžeme pôsobiť na ihrisku a niektorí hráči si budú musieť vstúpiť do svedomia,“ zdôraznil prešovský tréner.