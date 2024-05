ONLINE: 1. FC Tatran Prešov - MFK Dolný Kubín dnes, II. liga (29. kolo, LIVE)

Vydarená záverečná štvrťhodina. Prešovu pomohla penaltu po zákroku Sarra na Diaoa. Dolný strelil 17. gól, následne pridal aj 18., čím si upevnil pozíciu ligového kanoniera a obetavo hrajúci Dolný Kubín dorazil v nadstavenom čase Legnani. Tatran ostáva na barážovej priečke, ale či si to aj rozdá s tímom Niké ligy, o tom rozhodne posledné 30. kolo budúci piatok. Zeleno-bieli vybehnú na ihrisko v Humennom a Petržalka, ktorá vyhrala v Šali nad Komárnom 2:1, privíta žilinské béčko. Máme sa teda na čo tešiť. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Vydarená záverečná štvrťhodina. Prešovu pomohla penaltu po zákroku Sarra na Diaoa. Dolný strelil 17. gól, následne pridal aj 18., čím si upevnil pozíciu ligového kanoniera a obetavo hrajúci Dolný Kubín dorazil v nadstavenom čase Legnani. Tatran ostáva na barážovej priečke, ale či si to aj rozdá s tímom Niké ligy, o tom rozhodne posledné 30. kolo budúci piatok. Zeleno-bieli vybehnú na ihrisko v Humennom a Petržalka, ktorá vyhrala v Šali nad Komárnom 2:1, privíta žilinské béčko. Máme sa teda na čo tešiť. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Pavúk nechal priamy kop Špyrkovi. Päť hráčov v múre sa podarilo obstreliť smerom na ľavú žrď, no Hrubý tam nechýbal.

Kamladze nastavil ruku do tvrdej strely Legnaniho. Gruzínec zavaril svojmu mužstvu. Šarišania v debate, ako zahrať túto štandardku.

goal Prešov dal gól! Tak toto bol krásny signál. Špyrka naznačil center na bránku, ale dal to po zemi JOZEFOVI DOLNÉMU. Pekne umiestnil ranu pravačkou k pravej žrdi. Hrubý bol absolútne bezmocný.

Dolného dôrazným spôsobom zastavil Kamladze. Očividný faul a rovnako to videl aj hlavný arbiter Očenáš. Štandardná situácia zeleno-bielych.

Štvrťhodina do konca riadnej hracej doby. Tatran dobýja Oravčanov, ale nevie sa prepracovať k želanému efektu.

Hrubý vykopáva hlboko do poľa.

Špyrka chcel loptu, ale kapitán hostí Lupták s bolestivou grimasou, keďže narazil na súpera. O malú chvíľu to však rozchodí.

Festival premárnených šancí Prešova zvýraznil teraz Legnani. V tejto spolupráci figuroval čerstvý Diao. Možno to Tatranu vyjde.

Výkon Dolného Kubína je založený na maximálnej obetavosti. Sarr sa nebál nastaviť telo do tvrdej strely Špyrku, a to nie je po prvýkrát v rámci zápasu.

important Tragédia v podaní zeleno-bielych a na konci striedajúci Daniel Pavúk! Pokus z jeho kopačky putoval do nebies!

important Zaujímavá situácia! Goshteliani ležal na zemi asi dve minúty a rozhodca Očenáš sa prišiel na neho pozrieť! Zavolal do akcie nosidlá, ktoré gruzínsky hráč odmietol! Dostáva kartu!

Špyrka si nedal zobrať loptu. Zaznamenal úspešnú cestu do šestnástky. Legnani následne odcentroval, no Kubín vyrazil na rohový kop.

Z hranice pokutového územia zahrával priamy kop Špyrka. Trafil ale rovno do päťčlenného múra hostí. Hráči sa už poberajú na prestávku.

Lopta z Petkovej kopačky niesla slušné parametre, no vybrala si nesprávneho adresáta. Sarr odvracal.

Kopásek išiel vedome do súboja s protihráčom v šestnástke. Skončil na zemi bez lopty, ale nemožno hovoriť o zákroku, ktorý by priniesol pokutový kop pre Tatran.

Samuel Gladiš vyslal do pokutového územia Špyrku, ktorý si pustil loptu tak, aby skúsil strelu bez prípravy. Kamladze bol však aj teraz platný pre hostí.

Prešovské strely sú poriadne mizerné. Dolný pred pár minútami nezvládol koncovku, teraz sa k nemu pridal Legnani. Tréner Petruš nešťastne pozrel do zeme.

Tatran mal rohový kop. Gáll posielal loptu do výbornej pozície, ale center prepadol cez všetkých hráčov a zadnú žrď nikto neuzavrel.

Prešovčania sa tlačili pred bránku. Dolný najčastejšie štrikoval nohami a pokúšal sa prebiť do výhodnej pozície. Hostia si to vzadu zosúladili, prešovského strelca odstavili. Hrubý sa postará o výkop od brány.

Špyrka spracoval loptu a posunul ju na Kopáska, ktorý z prvej centroval do päťky. Hrubého predbehol vo vzduchu hlavičkou obranca Sarr.

Brnčov výpad vyzeral nádejne, ale vo finálnej fáze neprehodil Šimka. Prešovský obranca pomýšľal na okamžitú rozohrávku, no pošmykol sa, ale Tatranu nehrozilo nič vážne.

Kopásek vhodil loptu do hry spoza autovej čiary na prsia Petka. Po jeho dotyku nasleduje aut hostí. Pri lopte Bača.

Samuel Brnča prudko centroval zľava do stredu pokutového územia. Hrotový hráč Goshteliani ale nemal priestor na zakončenie.

important Prešovský tlak! Dolný vydoloval pekný pokus, ktorý mal pod kontrolou Hrubý! A ešte sa pridal Gladiš, no pred bránkou bola lopta uprataná!

Špyrkov centrovaný pokus do šestnástky. Nenašiel však Gladiša, dobrý obranný zákrok si pripísal Sarr.

Špyrka s výbornou myšlienkou na Dolného. Chýbali milimetre, aby mu pretlačil loptu do šestnástky. Kredit však treba pripísať aj súperovej obrane.

Dolnokubínsky výkop smerom na domácu svätyňu. Brankár Kučinsky schmatol loptu do rukavíc.

Dobre vyzerala narážačka Gálla s Gladišom na hranici pokutového územia. Tretím do partie bol Dolný, ktorý držal súpera na chrbte, ale Prešov neohrozil bránku Hrubého.

Hostia avizovali prešovský ofsajd, lenže to tak nebolo. Dolný sa prekľučkoval z ľavej strany. Na zadnú tyč ponúkol center Kopásekovi, no ten sa nedostal k zakončeniu.

Úvodné zostavy: FC Tatran Prešov: Kučinsky – P. Šimko, Baran, Petko, Župa – Kopásek, Špyrka, Gladiš – Legnani, Dolný (C), Gáll. Náhradníci: Fojtíček, Bobrovský, Káčerík, D. Pavúk, Jendrek, Diao, D. Keresteš, Milunović. Tréner: Marek Petruš. MFK Dynamo Dolný Kubín: Hrubý – Svetlík, Kamladze, Sarr, Kolorédy, Lupták (C) – Brnča, Strapec, Bača, Köröš – Strapec. Náhradníci: Murín, Lukáč, Kaliský, Holubčík. Tréner: Radomír Korytář. Rozhodca: Očenáš – Vitko, Pacák.