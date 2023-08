Panathinaikos a Sparta sú na dobrej ceste do play-off, slovenské tímy idú do odvety s gólovým mankom

Nádej Panathinaikosu na play off o skupinovú fázu zariadil brazílsky útočník Bernard, ktorý skóroval v početnej prevahe v 83. minúte.

Gréci by v prípade postupu bojovali o skupinu LM prvýkrát od roku 2012, keď nestačili na Malagu (0:0, 0:2). Tento rok by si zmerali sily s úspešnejším z dvojice SC Braga a FK TSC Bačka Topola (prvý zápas 3:0).

Úlohu favorita potvrdil PSV Eindhoven, ktorý si poradil so Sturmom Graz jednoznačne 4:1. Ak udrží na pôde súpera trojgólový náskok, čaká ho Glasgow Rangers alebo Servette Ženeva – škótsky tím vyhral úvodný duel 2:1 a od 60. minúty hral v početnej výhode.

Bezgólovú remízu z Kodane bude chcieť zužitkovať Sparta Praha. Napriek hernej prevahe domácich si mohli hostia odniesť z prvého zápasu triumf – na kopačke ho mal Lukáš Haraslín.

Slovenský krídelník dostal prihrávku do behu na hranicu šestnástky, no zaváhal. Pustil sa do kľučky a prehral súboj s obranou dánskeho majstra, ktorej súčasťou je aj Slovák Denis Vavro.

Víťaza čaká duel s jedným z dvojice Aris Limassol a Raków Čenstochová, v cyperskom tíme pôsobí ďalší Slovák Július Szöke a v prípade prehry nastúpi v play off Európskej ligy proti zdolanému zo zápasu Slovana a Haify.

Svoj sen po šokujúcom vyradení Ferencvárosu Budapešť a švédskeho Häckenu BK sníva naďalej šampión z Faerských ostrovov.

KÍ Klaksvík, ktorý už má prvýkrát v histórii istú účasť minimálne v skupine Európskej konferenčnej ligy. V prvom zápase zdolal doma nórskeho majstra Molde FK 2:1.