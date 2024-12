Stretnem tu ľudí, ktorých bežne nevídam. Vtedy cítim, že som doma, vravel hráč Slovana

„Je tu veľa kamarátov, ktorých bežne nevídam, s ktorými som ešte hral za žiakov v Rimavskej Sobote alebo za dorast v Podbrezovej. Stretnem tu ľudí, ktorých by som inak nestretol. Je to príjemné, vtedy cítim, že som naozaj doma,“ vravel Szőke.

„Veľmi som chcel hrať, celý týždeň som sa snažil dať dokopy, ale veľmi by som chlapcom nepomohol. Som však rád, že som mohol byť s nimi a aspoň som ich mohol koučovať či skôr kamarátsky poradiť. Trénerstvo ma totiž nebaví, ani by som to nemohol robiť,“ uviedol s úsmevom stredopoliar belasých.

V zápasoch niekoľkokrát skúšal strely z diaľky, no skórovať sa mu nepodarilo, trikrát trafil žrď.

„Nemôžem len góly dostávať, chcem ich aj dávať,“ vravel so smiechom Páriš. „Na turnajoch mi to niekedy vyjde. Mám halu rád, je to rýchlejšie, nie je to len o chytaní. Baví ma to, je to také odreagovanie sa po sezóne,“ vravel Páriš.