Košice prežili horor a siahali na obrat. Faško mal pri návrate zvláštne pocity

Ani Žilina nedokázala úplne zastaviť rozbehnuté Košice, ktoré opäť neprehrali. Pre domácich Košičanov bol úvod zápasu ako zo zlého sna.
Hneď pri prvom protiútoku sa do bežeckého súboja dostali stopér Ján Krivák a hosťujúci Marko Roginič, Krivák síce súboj ustál, ale na hranici šestnástky zasiahol protihráča rukou do tváre.
Michal Faško z priameho kopu loptu ľavačkou zakrútil na zadnú žrď a tá sa napokon od smoliara Kriváka odrazila do košickej bránky.
„Pre nás hororový začiatok, priamy kop, piata žltá karta pre Jana Kriváka. Aj keď sme mali v prvom polčase lepšie držanie lopty, súper si počkal na naše chyby a potrestal nás druhým gólom, z toho v čom je silný, z rýchleho protiútoku,“ začal hodnotenie zápasu domáci tréner Peter Černák narážajúc na druhý žilinský gól.
Z prestávky priniesli energiu
Do druhého dejstva vstúpili domáci s úplne iným výkonom ako v prvom polčase a už po siedmich minútach z toho bol kontaktný gól Vladimíra Perišiča, ktorému po peknom prieniku naservíroval loptu pred bránku Filip Lichý.
„V prvom polčase sme držali loptu, ale neboli sme nebezpeční. V šatni sme si povedali, že do toho vpredu musíme dať viac energie a tak to aj bolo. Neprehrali sme už šesť zápasov a chceme takto pokračovať a zachrániť sa v lige.
V druhom polčase sme ukázali, že máme kvalitu a dali sme dva góly. Škoda, že z toho nakoniec neboli tri body, ale aj jeden proti Žiline je dosť silný,“ povedal po zápase chorvátsky útočník v košických službách, ktorý si pripísal len druhý gól v sezóne.
Prvým v sezóne aj v košickom drese necelú štvrťhodinu pred koncom vyrovnal stav na konečných 2:2 striedajúci Matej Madleňák. Loptu mu na gólovú hlavičku perfektným centrom poslal Matyás Kovács.
„Mal som tam nejaký súboj a konečne mi to tam padlo. Už aj ja som si vravel, aj v kabíne už boli trošku na mňa tlaky, že už som gól dlho nedal. Takže som veľmi rád, že mi to tam konečne padlo,“ priznal po zápase Madleňák.
Štyria namočení s rovnakým počtom bodov
Košičania po štyroch ligových výhrach v rade dokázali bodovať aj v šiestom zápase po sebe a sú v dolnej polovici tabuľky prvý zo štvorice mužstiev s rovnakým počtom bodov.
Už jedno kolo pred rozdelením súťaže na dve skupiny je tak jasné, že boj o záchranu bude poriadne napínavý. Veď siedmy Ružomberok delia od barážovej priečky len tri body.
„Je super, že bodujeme a je to aj o veľkosti tímu, že dokáže neprehrať takýto zápas s nepriaznivým skóre a s tak kvalitným súperom. Aj toto nás musí posunúť ďalej.
Bude to určite zaujímavé a ja si myslím, že dosť dlho. Možno ako minulý rok, keď som hral v Ružomberku, a tam sa to rozhodlo v poslednom kole. Verím, že my sa zachránime skôr,“ myslí si Madleňák.
Tréner Peter Černák verí, že jeho zverenci budú aj ďalej pokračovať tak, ako začali ešte v posledných zápasoch jesennej časti.
„Je to tam poriadne nabité, ale my sa pozeráme na seba a ideme krok po kroku za záchranou. Vieme, v akej situácii sme boli. Tie výkony, aké chalani podávajú a ako sa postavili k celej tej situácii, ukazujú, že sa jednoducho chcú zachrániť. Idú si za tým a ja som na nich za to hrdí,“ komentoval situáciu v tabuľke.
S remízou boli napokon spokojní aj Žilinčania, V závere čelili veľkému tlaku Košíc, striedajúci Miroslav Sovič opečiatkoval brvno a tesne minul po následnej strele, ďalší striedajúci Karlo Miljanič minul bránku tiež len o milimetre.
„Mali sme to vo svojich rukách a bohužiaľ sme to nevyužili. V prvom polčase sme asi z minima vyťažili maximum a využili sme to, v čom sme silní. V druhom polčase sme chceli asi viac my hrať a to zase využil super.
Niečo podobné bolo aj v Trnave, že aj Trnava mala po prestávke veľa šancí, tak ako dnes Košice. Boli tam situácie, kde sme to mohli zlomiť, ale nepodarilo sa a súper potom trestal a na konci sme ešte boli radi, že nedal aj tretí gól,“ priznal žilinský kapitán Miroslav Káčer.
Faškove zvláštne pocity
So zvláštnymi pocitmi nastupoval na košický trávnik Micahl Faško. Ešte pred necelým rokom režíroval dokonaný obrat Košičanov proti Žiline, keď rovnako domáci prehrávali 0:2.
V tom zápase dokonca zaznamenal ešte v košickom drese aj víťazný gól, keď dorazil do žilinskej bránky svoju vyrazenú strelu z pokutového kopu.
Košickým fanúšikom sa na opačnej strane ihriska pripomenul hneď v úvode, keď jeho dobre kopnutý priamy kop si do vlastnej siete zrazil Krivák.
„Ani neviem, že sa to odrazilo od neho. Určite s ním o tom podebatujeme, mali sme skvelý vzťah. Stáva sa,“ pousmial sa po zápase.
Ako priznal, nastúpiť prvýkrát v Košiciach v drese súpera bol ešte zvláštnejší pocit, ako keď hral v lige proti bratovi.
„Zažil som tu krásne chvíle, takisto aj tie horšie, ale väčšinou si pamätám samozrejme tú jar, tú krásnu jazdu, ktorú sme tu mali. Tešil som sa na chlapcov, na ľudí tu v klube a bolo to zvláštne. Pomohol mi ten vstup do zápasu, aj keď gól mi asi nebude zarátaný, ale to nevadí, to nie je podstatné
Určite ešte pôjdem chlapcov pozrieť a podebatujeme. S niektorými sme v dennom kontakte, ale predsa len osobne je to lepšie a už sa asi v tejto sezóne spolu nestretneme, možno v pohári. Uvidíme,“ priblížil svoje pocity.
Po góle vynechal tradičné gesto, ktorým svoje zásahy oslavuje.
„Tak áno, dal som im gól aj doma, nevidím dôvod, ani by mi to nenapadlo nejak tu jašiť a oslavovať. Je to o rešpekte, máme skvelý vzťah s veľa hráčmi, aj s ľuďmi z klubu, takže nedovolí mi to nejak sa hrať na niečo, čo nie som a robiť nejaké gestá,“ ozrejmil po zápase.
Čo s druhými polčasmi?
Aj podľa Faška je remíza spravodlivá, ale mrzí ho, že opäť nezvládli so spoluhráčmi druhý polčas.
„Neviem, či je to nejaký strach o výsledok, alebo jedno s druhým, ale mali sme tam dosť priestorov aj v tých prechodoch, že sme to mohli možno vyriešiť lepšie. Aj štandardky tam smrdeli, celkom dobre sme ich zahrávali. Možno by nám tretí gól pomohol a ten zápas by sa zavrel, ale to sa nestalo a tak to skončilo,“ poznamenal.
Na jeho slová nadviazal po zápase aj tréner Pavol Staňo.
„Myslím, že sa prezentujeme dobre, len tie závery zápasov nám utekajú. Rozmýšľali sme, čím to môže byť. Možno tým, že ťarcha toho zápasu je vždy je na ramenách mladých hráčov, lebo tá obrana výrazne omladla,“ myslí si žilinský tréner.
Žilina po dvoch remízach na ihriskách súperov a vďaka trnavskému výbuchu stále ostáva na treťom mieste tabuľky so štvorbodovou stratou na Slovana a trojbodovou na Dunajskú Stredu.
„Aj minulý týždeň bola kritika, že nikto nevyužil zaváhane Slovana. Bude sa to podľa mňa takto krútiť až do konca a tá liga bude zaujímavá, či hore, či dole. Chceli sme v Košiciach vyhrať, ale máme teraz doma Dunajskú a môžeme si to s nimi rozdať a opäť sa na nich dotiahnuť,“ komentoval vývoj na vrchu tabuľky Faško.