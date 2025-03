Druholigovým derby žil celý región. Hetrikom ho rozhodol skromný muž s potenciálom

Považská Bystrica mala dobrý vstup do zápasu a po štandardnej situácii sa ujala vedenia. Gól strelil Adam Cisár – 1:0.

„Fantastický výkop brankára. Do kabín sme potom dali aj tretí gól a druhý polčas sme si bez väčších problémov uhrali,“ spokojne konštatoval.

Po úvodnom góle sa k slovu dostali aj hostia z Púchova. Podarilo sa im dosiahnuť gól, no rozhodca im ho neuznal. „Zrejme sa upískol,“ priznal Jakuš.

Všetko im vyšlo

Gólovú bodku za zápasom dal v 54. minúte Mário Boris, ktorý zaznamenal hetrik.

„Opäť to bol zásah po výbornej štandardnej situácii Mareka Václava, ktorý to kopa vynikajúce. Všetko nám v tomto zápase vyšlo, no naše víťazstvo berieme s pokorou a stojíme nohami na zemi,“ uviedol.