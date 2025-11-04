Potkan, napísali fanúšikovia na nástennú maľbu odídenca. Čaká ho trpký návrat na Anfield

Trent Alexander-Arnold.
Trent Alexander-Arnold. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. nov 2025 o 18:06
ShareTweet0

Z návratu má zmiešané pocity a ak by strelil gól, nebude ho oslavovať.

LIVERPOOL. Nástennú maľbu s podobizňou bývalého futbalistu FC Liverpool Trenta Alexandra-Arnolda poškodili v utorok neznámi vandali.

Stalo sa tak len niekoľko hodín pred jeho návratom na Anfield v drese nového klubu Real Madrid. Očakáva sa, že bývalý obranca „The Reds“ sa objaví v zostave Realu v zápase Ligy majstrov.

Dvadsaťsedemročný obranca opustil anglický klub na konci minulej sezóny a odišiel do Španielska.

Jeho rozhodnutie nepredĺžiť zmluvu rozhnevalo niektorých fanúšikov Liverpoolu, tí ho v jeho posledných mesiacoch v klube občas vypískali.

Veľkú nástennú maľbu neďaleko Anfieldu odhalili v roku 2019 po víťazstve Liverpoolu v Lige majstrov. Teraz ju poškodili vandali a napísali na ňu slovo „potkan“.

Alexandra-Arnolda takmer určite čaká nepríjemné privítanie. Pre britské médiá uviedol, že z návratu má „zmiešané pocity“ a ak by strelil gól, nebude ho oslavovať:

„Liverpool budem navždy milovať. Nech sa deje čokoľvek, moje city k Liverpoolu sa nezmenia. Mám spomienky, ktoré mi zostanú na celý život a bez ohľadu na to, ako ma prijmú, sa to nezmení.“

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Trent Alexander-Arnold.
    Trent Alexander-Arnold.
    Potkan, napísali fanúšikovia na nástennú maľbu odídenca. Čaká ho trpký návrat na Anfield
    dnes 18:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Potkan, napísali fanúšikovia na nástennú maľbu odídenca. Čaká ho trpký návrat na Anfield