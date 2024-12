Skalica mohla vyhrať, zahodila penaltu. Žilina ukončila jeseň rozpačitým výkonom

David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Mám zmiešané pocity. Hrali sme proti vynikajúcemu mužstvu, ktoré má skvelých hráčov a dobrý systém hry. My sme sa snažili eliminovať ich prednosti, čo sa nám celkom darilo. V prvej polovici zápasu nebola prakticky žiadna šanca, ale musím povedať, že futbal bol pre diváka zaujímavý. V druhom polčase sme súpera takmer do ničoho nepúšťali, ten kľúčový moment bola penalta, kde sme zápas mohli rozhodnúť, ísť do 1:0 a zvládnuť ho. Trafili sme tyčku, brvno, mali sme tutovku Moronga, ale za stavu 0:0 sme zápas mohli aj stratiť. Súper tam mal dve gólové situácie a vo finále si myslím, že z pohľadu priebehu zápasu je bod spravodlivý, ale mali sme na to, aby sme ho zvládli lepšie."

Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Strata dvoch bodov, sme z toho smutní. Vzhľadom na priebeh je to asi spravodlivá remíza, ale stále je to strata, ktorá nás mrzí. Chalani sú zvyknutí na nejaké systémy, automatizmy, ktoré robia na kvalitnom ihrisku, a ťažko sa im teda zvykalo na to, že kvôli trávniku musia hrať jednoduchšie. Za pár dní pred zápasom sa to dá iba ťažko zmeniť. Napriek tomu sme sa zlepšovali, druhý polčas po rozhovore v kabíne už vyzeral lepšie, no aj tak to nebolo ideálne. Mrzí to, že sme nezakončili jeseň víťazne. Z celkového pohľadu na jeseň nás ale teší najmä výkonnostný posun takmer všetkých hráčov. Počas zimy budeme chcieť level našej hry posunúť ešte vyššie."