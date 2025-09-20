Trenčín narazil na tvrdú stenu. V Podbrezovej pykal za nevyužité šance

Niké liga - 8. kolo
Podbrezová - Trenčín 2:0 (1:0)
Góly: 3. Galčík, 60. Šíler (z 11 m)
Rozhodovali: Valent – Juhos, Zemko
ŽK: Paraj, Šiler, Niňaj – Hájovský, Bagin
Diváci: 825
Podbrezová: Jurička – Paraj, Niňaj, Mielke – Palumets – Havrylenko, Chyla (78. Sallah), Štefánik (90+5 Dumbuya), Sanusi (90+5 Hakobjan) – Galčík (85. Kujabi), Šiler (85. Lajčiak)
Trenčín: Katić – Pavek, Bagin, Bessilé, Holúbek (75. Brandis) – Hájovský (63. Yakubu), Bazdarić – Guibero, Khan (80. Adamkovič), Fiala (63. Adyrbekov) – Doesburg (46. Sabljić).
PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová v ôsmom kole Niké ligy potvrdili dobrú fazónu v domácom prostredí, keď zdolali Trenčín 2:0. Na svojom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrali.
Domáci išli do vedenia už v 3. minúte, keď Palumets poslal hĺbkovú prihrávku do jazdy Galčíkovi a ten sa popri Bessilému presadil krížnou strelou k vzdialenejšej žrdi.
Hostia následne prevzali iniciatívu a po koncovkách Paveka a Khana sa triaslo brvno. V závere polčasu však fatálnu chybu brankára Katiča trestuhodne nepotrestal Galčík.
Po zmene strán Podbrezová zvýšila na 2:0 z pokutového kopu Šilerom. Zákrok Bagina na Galčíka sa však päť minút posudzoval systémom VAR, napokon hlavný rozhodca Valent aj po zhliadnutí videa potvrdil svoj pôvodný penaltový verdikt.
Trenčania sa snažili vrátiť do zápasu, ale Sabljič v päťke poslal loptu do žrde a v závere nevyťažili nič ani z osem minútového nadstaveného času.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Úvod zápasu bol z našej strany dobrý, mali sme tam tri gólové šance. Hostia potom hrozili najmä zo štandardiek, vytvorili si tlak v okolí našej šestnástky. Boli veľmi nebezpeční a som rád, že sme tých tridsať minút ustáli. Bolo tam veľa prerušení, zápasu chýbala intenzita. Potom prišla penalta, bolo to dlhé rozhodovanie a mala zásadný vplyv na priebeh zápasu. Chýbalo nám šesť – sedem hráčov pred zápasom, nebolo jednoduché zostaviť zostavu. Tím sa však zomkol a doviedol duel do víťazného konca proti súperovi, ktorý nie náhodou mal dobrý vstup do sezóny.“
Roland Galčík, strelec víťazného gólu Podbrezovej: „Som rád, že mi to tam konečne padlo. Zároveň padol zo mňa aj taký obrovský kameň. Mal som ťažké obdobie po operácii, takže verím, že som sa z toho teraz už dostal a budem takto ďalej pokračovať. Prvý polčas nebol ideálny. Trenčín nás prevyšoval, či už v strede, ale aj po čiarach, no zvládli sme to, i keď to herne nebolo ideálne. Verím, že každým zápasom bude aj naša spolupráca v útoku so Šilerom lepšia. Som veľmi šťastný, že nám to dnes napokon obom padlo a vyhrali sme.“
Samuel Bagin, stopér Trenčína: „Prízvukovali sme si pred zápasom, že chceme hrať na nulu, že nemôžeme inkasovať rýchly gól. A presne to sa stalo, dostali sme hneď v tretej minúte gól, to sa nám nemôže stávať. Dobre sme však reagovali, držali loptu a vytvárali si množstvo šancí, len nám to nedokázalo tam padnúť. Boli tam dve brvná, neuspeli sme ani po hlavičke z metra, takéto šance musíme premieňať. V druhom polčase zápas ovplyvnila penalta, na to sú kompetentní, aby rozhodovali či bola alebo nie. Potom sa to už prestriedalo, pribudlo množstvo chýb, takže musíme si to rozanalyzovať a hodiť tento zápas rýchlo za hlavu, lebo v stredu nás čaká pohárový duel.“