ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (8. kolo)

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a AS Trenčín dnes hrajú dohrávku zápasu 8. kola Niké ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín (Niké Liga, 8. kolo, sobota)
Niké liga 2025/2026
20.09.2025 o 18:00
8. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Valent – Juhos, Zemko.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 8. kola NIKÉ ligy medzi FK Železiarne Podbrezová a AS Trenčín.
Podbrezová je po siedmich kolách na siedmom mieste s 8 bodmi. Po siedmich zápasoch má na konte 2 výhry, 2 remízy a 3 prehry. Spolu s Ružomberkom má najhoršiu obranu v lige – 15 inkasovaných gólov. Naposledy prehrala v Dunajskej Strede 0:2.
Trenčín je na tom o 2 priečky a 4 body lepšie. Zo 7 zápasov vyhral 4 a 3 prehral. Naposledy doma prehral s Ružomberkom rozdielom triedy – 0:3.
Tieto tímy sa naposledy stretli vo februári, Podbrezová po góloch Faška a Demla zvíťazila 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
5
0
1
13:4
15
V
P
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
6
4
2
0
12:2
14
V
V
V
R
V
3
AS TrenčínAS Trenčín
7
4
0
3
9:12
12
P
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
3
3
0
14:9
12
R
V
R
V
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
3
1
15:10
12
R
R
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
2
3
2
11:11
9
P
R
R
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
2
2
3
10:15
8
P
R
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
2
0
4
8:13
6
V
V
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
7
1
3
3
8:10
6
V
P
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
7
1
3
3
7:11
6
P
P
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
7
1
1
5
8:15
4
V
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
0
4
8:11
3
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body