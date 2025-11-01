Weiss sa postavil voči kritike, žiaril odpisovaný mladík Slovana. Bol pri všetkom, tvrdí

PODBREZOVÁ. V Slovane nezačal dvadsaťtriročný Kelvin Ofori svoje angažmán dobre, bol kritizovaný za jeho prístup. Zdalo sa, že si s trénerom Vladimírom Weissom vôbec nesadol.
V sobotu však naplno ukázal svoje prednosti. „Dnes bol prakticky pri všetkom,“ vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss.
Bolo to vôbec prvýkrát, čo takto verejne Oforiho pochválil. Slovan v rámci 13. kola Niké Ligy vyhral na pôde Podbrezovej 3:1.
„Tento týždeň bol naozaj dobrý pre mňa, a hlavne pre tím. Mne to určite pridá na sebadôvere, verím, že ju zužitkujem na ďalšie dobré veci pre mužstvo," tvrdil Ofori pre klubový web Slovana.
V európskych pohároch neodohral Ofori ani minútu. V Konferenčnej lige ho doteraz nezaradili ani na súpisku. Tréneri neboli spokojní s jeho tréningovým procesom, cítil krivdu a bol urazený, že sa s ním v príliš neráta v dôležitých zápasoch.
Veľkej kritike čelil hlavne za jeho prístup v zápase Slovenského pohára proti Trsticiam, kde ho stiahli z ihriska ešte v 39. minúte. Dôvod? Odchodil zápas. V ďalšom ligovom zápase sa nedostal ani na súpisku.
Veľmi dobrý výkon
Pred sezónou prišiel zo Spartaka Trnava ako voľný hráč. Bez odstupného. Trnava síce nedostala nič, ale Slovan musel novú posilu finančne odmeniť.
Dá sa predpokladať, že samotný hráč a jeho agent zinkasovali za podpis zmluvy štedrý bonus. Podľa odhadov môže ísť o státisíce eur. Ofori strávil v Trnave tri sezóny a nový kontrakt odmietol podpísať.
Šéfstvo Spartaka mú údajne ponúklo najvyšší plat v dejinách klubu, ale ani to nestačilo. Slovan ich preplatil a sľúbil viacej. Kým v Trnave bol hviezda, v Slovane musí bojovať o svoje miesto.
„Veľmi dobrý výkon podal Ofori, cez ktorého sme sa dostávali do nebezpečných situácií,“ chválil ho Weiss po zápase v Podbrezovej.
Podbrezová - Slovan Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler (Galčík) – 33. Mak (Marcelli), 39. Ofori (Mak), 45+2. Marcelli
Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli
Diváci: 3048
Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.
Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)
Slovan už v piatej minúte prehrával, ale ešte do polčasu otočil zápas. Presadili sa všetci traja útočníci. Róbert Mak a dvadsaťročný Nino Marcelli si pripísali zhodne gól aj asistenciu.
„V ofenzíve sme spolu veľmi dobre komunikovali. Vedeli sme, čo chce ten druhý spraviť. Hralo sa nám fakt veľmi dobre a s ľahkosťou," opisoval Ofori.
Ukázala sa sila útoku
V úvode sezóny táto trojica nebola vyvolená. Vpredu dostávalo skôr prednosť iné trio: Vladimír Weiss, Tigran Barseghyan a Dávid Strelec, ktorý však už upustil Slovan.
„Následne sa ukázala sila našich útočníkov. Robo Mak potvrdil vysokú kvalitu a blysol sa aj Nino Marcelli,“ pokračoval Weiss.
Marcelli rovnako čelil kritike, že nenapreduje tak, ako sa očakávalo. Jeho bilancia v posledných piatich ligových zápasoch však naznačuje pokrok. Dal štyri góly, pripísal si asistenciu.
Ofori dal gól v oboch posledných zápasoch.
„Kvalitní hráči Slovana ako je Ofori to zaujímavo zrýchľovali pod obrannú líniu. Dobre sa nám za náš chrbát dostávali,“ opisoval tréner Podbrezovej Štefan Markulík.
Weissovi sa nepáči kritika
Slovan čaká vo štvrtok zápas Konferenčnej ligy na pôde fínskeho Kups Kuopio.
Weiss často poukazuje na náročný program, aj preto proti Podbrezovej vynechal dve útočné esá - Barseghyana a Andraža Šporara.
Weiss junior naskočil do hry až ako striedajúci hráč v druhom polčase.
„Ťažký zápas pre nás, lebo niekedy sme viac kritizovaní, ako by sme si zaslúžili,“ ťažkal sa Weiss. Cítil krivdu.
„Za štyri mesiace sme prehrali tri zápasy 1:0 a pomaly to bola taká kritika, akoby sme vypadávali z ligy. To je však život – na to musí byť tréner Slovana pripravený,“ dodal Weiss.