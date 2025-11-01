Slovan začal veľmi zle, no inkasovaný gól ho nakopol. Zápas otočil už do prestávky

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. nov 2025 o 17:23
ShareTweet0

Víťazný gól Slovana zaznamenal v 39. minúte Kelvin Ofori.

Niké liga - 13. kolo

Podbrezová - Slovan Bratislava 1:3 (1:3)

Góly:  5. Šiler (Galčík) – 33. Mak (Marcelli), 39. Ofori (Mak), 45+2. Marcelli

Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli

Diváci: 3048

Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.

Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v 13. kole Niké ligy na svojom ihrisku so Slovanom Bratislava 1:3.

Doma nebodovali po prvý raz v sezóne. Majster natiahol sériu zápasov bez prehry na štadiónoch súperov na číslo sedem. Základ úspechu položil tromi gólmi v závere prvého polčasu.

Podbrezovčania začali lepšie, do vedenia išli v piatej minúte po prihrávke Galčíka, ktorý našiel pred bránkou úplne voľného Šilera.

Hostia postupne ožili a začali mať dominanciu, ktorú pretavili do troch gólov po polhodine hry.

Po dobrej práci Marcelliho vyrovnal pred odkrytou svätyňou Juričku Mak. Na 1:2 otočil po peknej akcii krížnou strelou Ofori a v nadstavenom čase prvého dejstva sa ujala presná strela Marcelliho spoza šestnástky k žrdi.

Po zmene strán Šiler pálil do brvna, lopta do neho za čiarou neskončila. Hostia si duel následne postrážili.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
    Fotka zo zápasu FC Tatran Prešov - MŠK Žilina.
    Veľké vášne v Prešove. Domáci tréner bol vylúčený, Žilinčania to využili naplno
    dnes 17:23|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan začal veľmi zle, no inkasovaný gól ho nakopol. Zápas otočil už do prestávky