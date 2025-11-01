Slovan začal veľmi zle, no inkasovaný gól ho nakopol. Zápas otočil už do prestávky

Niké liga - 13. kolo
Podbrezová - Slovan Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 5. Šiler (Galčík) – 33. Mak (Marcelli), 39. Ofori (Mak), 45+2. Marcelli
Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Vorel. ŽK: Sanusi – Ibrahim, Marcelli
Diváci: 3048
Podbrezová: Jurička – Markovič (46. Paraj), Luka, Mielke – Kováčik (73. Hakobjan), Palumets (84. Kujabi), Štefánik (73. Chyla), Sanusi – Marcin (46. Deml) – Galčík, Šiler.
Slovan: Takáč – Mustafić, Bajrić, Wimmer, Zuberu – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš (63. Savvidis) – Ofori (77. Weiss ml.), Marcelli (77. Yirajang), Mak (89. Lichý)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v 13. kole Niké ligy na svojom ihrisku so Slovanom Bratislava 1:3.
Doma nebodovali po prvý raz v sezóne. Majster natiahol sériu zápasov bez prehry na štadiónoch súperov na číslo sedem. Základ úspechu položil tromi gólmi v závere prvého polčasu.
Podbrezovčania začali lepšie, do vedenia išli v piatej minúte po prihrávke Galčíka, ktorý našiel pred bránkou úplne voľného Šilera.
Hostia postupne ožili a začali mať dominanciu, ktorú pretavili do troch gólov po polhodine hry.
Po dobrej práci Marcelliho vyrovnal pred odkrytou svätyňou Juričku Mak. Na 1:2 otočil po peknej akcii krížnou strelou Ofori a v nadstavenom čase prvého dejstva sa ujala presná strela Marcelliho spoza šestnástky k žrdi.
Po zmene strán Šiler pálil do brvna, lopta do neho za čiarou neskončila. Hostia si duel následne postrážili.