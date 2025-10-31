Bol bezdomovec, vodu pil z kaluže. Svalnatý útočník deprimoval Slovan

Elvis Mashike Sukisa.
Fotogaléria (7)
Elvis Mashike Sukisa. (Autor: TASR)
Pavol Spál|31. okt 2025 o 07:00
ShareTweet1

Prespával na bratislavskej stanici, nemal čo jesť.

BRATISLAVA, SENICA. Dredy, exotická tvár a svalnatá postava. Hovorí šiestimi jazykmi. 

„V mojej krajine ľudia pijú vodu z kaluže. Aj ja som to istý čas robil," tvrdil rodák z Demokratickej republiky Kongo.

Mal iba pätnásť, keď emigroval. Úplne sám sa vydal na cestu.

Aby mohol Elvis Mashike Sukisa z Demokratickej republiky Kongo hrať futbal v Európe, rodičia najprv predali časť domu v Kinshase. Dvakrát. 

„Peniaze skôr potreboval človek, ktorý mi vybavoval cestu. Vravel mi: ´Daj mi peniaze a ja ti vybavím víza. Kúpiš si letenku a môžeš ísť.´ Náklady mohli tvoriť dohromady v prepočte možno osemtisíc eur.“ 

Najmladší zo siedmich súrodencov sníval o Francúzsku, ale skončil na Ukrajine. Naletel podvodníkom, nie raz.

Chvíľu žil ako bezdomovec. Na Slovensko prišiel vlakom. Ilegálne. Bez dokladov. 

Slovan oslávil veľký obrat, Weiss sa mračil: Som úplne v pohode, už ma nerozhádžu, tvrdil
Súvisiaci článok
Slovan oslávil veľký obrat, Weiss sa mračil: Som úplne v pohode, už ma nerozhádžu, tvrdil

Prespával na stanici

Chytili ho, zadržali. Žil v utečeneckom tábore a tiež prespával na železničnej stanici.

„Išiel som si vybavovať azyl do Bratislavy a nemal som kde spať, nemal som peniaze. Hladoval som,“ prezrádza svoj príbeh v rozhovore pre Sportnet Mashike Sukisa (31. r.).

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga - dohrávka 3. kola)
Na snímke zľava Šimon Šmehyl (Komárno) a Tigran Barseghjan (Bratislava) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Róbert Pillár (Komárno) a Andraž Šporar (Bratislava) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Andraž Šporar (Bratislava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.
7 fotografií
Na snímke zľava Andraž Šporar (Bratislava) a Róbert Pillár (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Cesar Blackman (Bratislavava) a Ondřej Rudzan (Komárno) v zápase 3. kola dohrávky Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Rahim Ibrahim (Bratislava) a Martin Šimko (Komárno) zápase 3. kola Niké ligy vo futbale medzi KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava.

V stredu podvečer žiaril v dohrávke 3. kola Niké ligy proti bratislavskému Slovanu. Dal gól hlavou, na ďalší šikovne prihral.

Ešte v úvode nadstaveného času sa zdalo, že bude hlavný hrdina práve Elvis, jeho Komárno vyhrávalo so Slovanom 2:1.

Úradujúci majster však ešte stihol otočiť skóre na konečných 3:2.

Mashike je dobrodruh. Od roku 2012 zmenil klub až 20-krát. 

Po príchode na Slovensko strávil istý čas v utečeneckom tábore Rohovec pri Dunajskej Strede. 

Odstavil troch

„V jednej izbe sme boli aj ôsmi. Zlé jedlo. Trvalo to asi dva mesiace. Stále som však tvrdo makal. Chcel som hrať futbal. Tvrdo som trénoval. Ľudia z tábora volali po Slovensku, že v tábore je nejaký šikovný hráč,“ spomínal Mashike. 

(Autor: SofaScore)

„Došla nám správa, že v utečeneckom tábore je nejaký šikovný chlapec. Hovorím, vyskúšajme ho,“ vravel v minulosti pre Sportnet Anton Dragúň. 

Legendárny slovenský tréner pred zhruba štrnástimi rokmi viedol Galantu v tretej lige. 

„Elvis mal asi sedemnásť a už vtedy mal fantastickú postavu. Vysoký chalan a obrovský profesionál. Ihneď ma upútal hrou telom,“ spomína bývalý tréner Slovana, Dunajskej Stredy či Trenčína. 

„Mužstvo s ním malo trošku problémy, lebo ihneď na prvom tréningu telom odstavil troch či štyroch hráčov. Mal bohovské ramená. Jednoducho, talent ako hrom. Mal v sebe všetko, čo potrebuje typický koncový hráč,“ pokračuje Dragúň. 

„Emigroval na Ukrajinu, kde sa perfektne naučil rusky. A potom sa rýchlo naučil aj po slovensky. Veľmi svedomitý typ. Žiadal ma, že by chcel ešte viac trénovať. Znášal aj nepríjemné záťaže a to veľmi dobre. Postupne šiel hore,“ dodal Dragúň. 

Z tretej do prvej

Známy ho zaviedol za Petrom Paškom, exprimátorom mesta Galanta, ktorý mu pomohol zlegalizovať pobyt. 

Najvyššiu súťaž si Mashike vyskúšal už pred jedenástimi rokmi v Zlatých Moravciach, ale nepresadil sa. 

O rok neskôr to skúšal v Česku. Z tretej ligy sa vyšvihol až do prvej.

(Autor: SofaScore)

Začal v Loko Vltavín, po pol roku prešiel do druholigových Českých Budějovíc, kde prvýkrát podpísal profesionálnu zmluvu. Patril ku kľúčovým hráčom, rozhodoval zápasy. 

O ďalší rok už hral najvyššiu súťaž za Slovan Liberec, kde však skóroval iba raz. Ďalej pôsobil v druholigovej Viktorii Žižkov, kde dal osem gólov.

 „Mal trošku problémy pre svoju povahu, ale potrebuje ľudí, čo ho podržia. Treba si nájsť spoločnú cestu,“ opisoval Dragúň. 

Na jeseň 2021 vyletel v drese Senice ako kométa. Bol lídrom najvyššej slovenskej súťaže. V prvých jedenástich zápasoch strelil sedem gólov. 

Neuspel v Žiline

V decembri však náhle v Senici skončil, klub mal finančné problémy. 

„Možno ma kúpi Slovan. Je to veľký tím, tam by chcel ísť každý,“ tvrdil pred štyrmi rokmi. 

V zimnej prestávke po ňom siahla Žilina, bitku o hráča vyhrala s poľskými či bieloruskými záujemcami. Mal priniesť skúsenosti aj produktivitu.

VIDEO: Zostrih zápasu Komárno - Slovan Bratislava

Pod Dubňom sa však nepresadil. Zo šiestich ligových kôl raz nebol na súpiske, dvakrát sedel na lavičke. Len raz odohral viac ako polčas, ani raz sa nepresadil, nezapadol do herného prejavu.

Už mesiac po začiatku jarnej časti skončil. "Afričan sa v jarných stretnutiach nedokázal gólovo presadiť a ani plne adaptovať na žilinský spôsob hry," informoval žilinský web.

Sukisa prišiel do Žiliny na polroka s opciou. Keďže sa žlto-zelení rozhodli, že si ju neuplatnia, umožnili hráčovi hľadať si nové pôsobisko.

Dobrodružstvo na Malte

„Vzhľadom na vek, skúsenosti a najmä gólové štatistiky sme mali od Elvisa vyššie očakávania. Pravdepodobne mu spôsobovala problém adaptácia na náš štýl hry a našu filozofiu,“ vysvetľoval športový manažér Karol Belaník.

Afričan sa bránil.

„Smejem sa, je to pre mňa komédia. Od začiatku som sa necítil v Žiline komfortne. Ako mohli očakávať viac, keď som takmer vôbec nehral? Mali mi dať väčší priestor,“ reagoval Elvis. 

Následne zamieril na Maltu. 

Zo Senice posiela peniaze. Otec kvôli mne dvakrát predal dom, tvrdil
Súvisiaci článok
Zo Senice posiela peniaze. Otec kvôli mne dvakrát predal dom, tvrdil

Návrat na Slovensko

V drese Hamrun Spartans odohral 37 zápasov a dal 21 gólov. Nasledoval angažmán v azerbajdžanskom Araz-Naxçıvan PFK s bilanciou 31 zápasov a sedem gólov.

Ďalej to skúšal v Severnom Macedónsku, v drese Gostivar pridal štyri góly. V januári tohto roka smeroval opäť na Maltu (Floriana F.C.), kde vydržal pol roka.

V lete sa vrátil na Slovensko a upísal sa Komárnu.

V prvých siedmich zápasoch naskakoval do hry ako náhradník. V posledných piatich bol súčasťou základnej zostavy.

V tomto ročníku odohral celkovo dvanásť zápasov (567 minút). Okrem troch ligových gólov si pripísal jednu asistenciu. Dvakrát skóroval aj v Slovenskom pohári. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
7
3
1
24:15
24
V
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Oceňovanie Stanislava Bombu pred pohárovým zápasom Bardejov - Michalovce.
    Oceňovanie Stanislava Bombu pred pohárovým zápasom Bardejov - Michalovce.
    Bomba ide bomby. Za desať rokov nevynechal ani minútu, futbal je jeho diagnóza
    Titanilla Bőd|dnes 09:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Bol bezdomovec, vodu pil z kaluže. Svalnatý útočník deprimoval Slovan