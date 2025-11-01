ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
01.11.2025 o 15:30
13. kolo
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Vorel.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 13. kola NIKÉ ligy medzi FK Železiarne Podbrezová a ŠK Slovan Bratislava.
Podbrezová je po 12. kolách v TOP 6, konkrétne na 6. mieste. Má, ale ešte zápas k dobru, keď bude 3.12 dohrávať zápas z 10. kola proti Trnave. Z 11 odohraných zápasov má na konte 4 výhry, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy zvíťazila v Košiciach 4:2.
Slovan Bratislava je na 2. mieste, o bod za lídrom zo Žiliny, avšak rovnako ako Podbrezová tak aj Slovan má ešte zápas k dobru a taktiež 3.12 nastúpi na dohrávku 10. kola proti Ružomberku. Z 11 odohraných zápasov má na konte 7 výhier, 3 remízy a 1 prehru. Naposledy sa mu podarilo otočiť zápas s Komárnom, ktorý nakoniec vyhral 3:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili Belasí. Podbrezová v tejto sezóne Niké ligy ešte doma neprehrala, rovnako, ale vonku neprehral ani Slovan. Uvidíme či sa tu séria jedného z nich skončí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
7
3
1
24:15
24
V
P
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
3
4
18:20
15
V
R
P
V
P
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
2
6
4
14:17
12
V
R
R
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
3
2
6
13:18
11
R
P
V
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
2
1
9
17:29
7
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body