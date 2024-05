ONLINE: FC Petržalka - MŠK Žilina B dnes, II. liga (30. kolo, LIVE)

Petržalka je stále v hre o postup do baráže, no potrebuje vyhrať a obdržať pomoc od Humenného. Celok z hlavného mesta je tretí so 61 bodmi, za druhým Prešovom zaostáva o dva body.



Ak sa v piatok Petržalčania majú dostať o baráže, musia zvíťaziť, pričom Prešov musí prehrať v Humennom. V hre je aj remíza Šarišanov, ale potom by tretí tím tabuľky musel vyhrať o tri góly, aby mal rovnaké skóre, no finišoval by druhý na základe vyššieho počtu strelených gólov.



"Béčko" Žiliny je na ôsmom mieste so 40 bodmi, môže klesnúť na deviatu, ale aj poskočiť na siedmu priečku. Šošoni nevyhrali už štyri kolá po sebe, čo z domácich robí veľkého favorita.