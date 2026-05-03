Banská Bystrica uspela na pôde súpera. Malženice gólovo udreli na konci zápasu

Futbalisti majstrovskej Dukly Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 28. kola MONACObet ligy na pôde Petržalky 3:1 a na čele majú sedemnásťbodový náskok pred druhým Zvolenom.
Ten má dve kolá pred koncom súťaže k dobru jeden bod pred Petržalkou a Liptovským Mikulášom. Piate Malženice, ktoré remizovali so žilinským „béčkom“ 1:1, strácajú na druhú priečku dva body.
MONACObet liga - 28. kolo
FC Petržalka - MFK Dukla Banská Bystrica 1:3 (0:2)
Góly: 79. Deligiannis (z 11m) - 35. Považanec, 36. Arevalo, 47. Willwéber (z 11m).
Rozhodcovia: Valent - Haring, Hrobárik
MŠK Žilina B - OFK Dynamo Malženice 1:1 (1:0)
Góly: 30. Kóša - 90.+4 Fábry.
Rozhodcovia: Choreň - Ferenc, Uram, ČK: 33. Svoboda po 2. ŽK, 90.+2 Oravec (obaja MŠK), ŽK: Svoboda, Florea, Mendoza - 40. Breznik, Uščenko, 188 divákov.
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská Bystrica
28
19
6
3
57:23
63
MFK Zvolen
28
12
10
6
40:31
46
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
28
12
9
7
51:45
45
FC Petržalka
28
13
6
9
43:29
45
OFK Dynamo Malženice
28
12
8
8
40:34
44
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
28
10
10
8
44:33
40
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
28
11
7
10
53:46
40
FK Inter Bratislava
28
11
6
11
33:34
39
ŠK Slovan Bratislava futbal
28
9
10
9
39:45
37
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
28
9
7
12
37:45
34
FC ŠTK 1914 Šamorín
28
8
8
12
38:43
32
MŠK Žilina
28
8
6
14
37:54
30
Slávia TU Košice
28
7
8
13
36:49
29
MŠK Považská Bystrica
28
7
8
13
36:48
29
MŠK Púchov
28
6
11
11
33:46
29
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
28
6
8
14
33:45
26
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body