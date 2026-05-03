Vo Švédsku rozhodol o titule. Okuliar prezradil, či pocestuje na MS v hokeji

Oliver Okuliar.
Oliver Okuliar. (Autor: TASR)
Sportnet|3. máj 2026 o 16:13
ShareTweet0

Slovenský hokejista zažíva najlepšiu sezónu v kariére.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar zažíva azda najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Cez víkend sa tešil so svojím tímom AIK Skelleftea z titulu vo švédskej najvyššej súťaži.

Slovenský útočník dokonca strelil titulový gól. V rozhovore pre Denník Šport prezradil, či posilní Slovensko na blížiacich sa MS v hokeji 2026.

"Som zdravý. S trénerom Országhom som volal a vidíme to obaja pozitívne. Budeme komunikovať, kedy sa pripojím k tímu.

Musím si ešte vybaviť povinnosti a uvidíme, ako sa to časovo podarí. Neviem povedať, či prídem do Spišskej Novej Vsi alebo až na majstrovstvá sveta do Švajčiarska," povedal v rozhovore.

Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Oliver Okuliar.
    Oliver Okuliar.
    Vo Švédsku rozhodol o titule. Okuliar prezradil, či pocestuje na MS v hokeji
    dnes 16:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Vo Švédsku rozhodol o titule. Okuliar prezradil, či pocestuje na MS v hokeji