Vo Švédsku rozhodol o titule. Okuliar prezradil, či pocestuje na MS v hokeji

Slovenský hokejista Oliver Okuliar zažíva azda najlepšiu sezónu vo svojej kariére. Cez víkend sa tešil so svojím tímom AIK Skelleftea z titulu vo švédskej najvyššej súťaži.
Slovenský útočník dokonca strelil titulový gól. V rozhovore pre Denník Šport prezradil, či posilní Slovensko na blížiacich sa MS v hokeji 2026.
"Som zdravý. S trénerom Országhom som volal a vidíme to obaja pozitívne. Budeme komunikovať, kedy sa pripojím k tímu.
Musím si ešte vybaviť povinnosti a uvidíme, ako sa to časovo podarí. Neviem povedať, či prídem do Spišskej Novej Vsi alebo až na majstrovstvá sveta do Švajčiarska," povedal v rozhovore.
Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026
16.05. 12:20
17.05. 12:20
Slovensko
vs.
Nórsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
19.05. 20:20
Taliansko
vs.
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
21.05. 20:20
Slovinsko
vs.
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
23.05. 16:20
Dánsko
vs.
Slovensko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
24.05. 20:20
Slovensko
vs.
Česko
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
26.05. 16:20
Slovensko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
| Skupina B
Švédsko
vs.
Slovensko
Fribourg BCF Arena