Takýto výkon nedosiahla žiadna Slovenka v histórii. Stúpajúca výkonnosť vzbudzuje očakávania

Talentovaná bežkyňa Anna Švrček ako prvá Slovenka v histórii bežala 3000 m prekážok pod 10 minút.
V Japonsku narodená dcéra slovenského vedca obsadila časom 9:59,84 min skvelé štvrté miesto na kvalitne obsadených 3000 m prek. na medzinárodnom mítingu s bronzovým štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) v Šizuoke. Informoval o tom Slovenský atletický zväz.
Za mierneho dažďa (teplota okolo 22 °C) zvládla iba 17-ročná juniorka svoj druhý stípl v tomto roku taktickejšie ako 11. apríla v Kumamote, keď sa stala časom 10:23,85 min prvý raz slovenskou rekordérkou.
Tentoraz začala študentka strednej školy Ušike voľnejšie, nenechala sa zlákať tempom skúsenejších súperiek.
Zostalo jej viac síl na záver, postupne sa na ovále štadióna Ecopa v meste Fukuroi prepracovala na štvrtú priečku a k času o 24 sekúnd lepšiemu ako v Kumamote, kde jej výkon poznačil aj pád na prekážke.
Poradie
Meno
Čas
Rok
1.
Anna Švrček
9:59:84 h
2026
2.
Kristína Protičová
10:34,02 h
2004
3.
Viviána Popovičová
10:44,50 h
2024
4.
Pavla Solivarská
10:44,70 h
2007
5.
Katarína Lovrantová
10:45,95 h
2016
6.
Dana Janečková
10:46,25 h
2003
Najmladšiu z ôsmich štartujúcich zdolali v Šizuoke iba suverénna víťazka Miu Saitová (9:31,83) a premožiteľky Švrček z úvodného podujatia seriálu japonskej Grand Prix Manami Nišijamová(9:49,47) a Juzuki Nišidová (9:55,82).
Za svojím osobným stípliarskym rekordom zo septembra 2025 takisto v Šizuoke (vtedy ešte nebola registrovaná v SAZ) zaostala nádejná slovenská bežkyňa o 2,33 s.
Novým sezónnym maximom navyše poskočila Švrček na skvelé 7. miesto tohtoročných svetových tabuliek junioriek – za šesticu pretekárok z Kene a Etiópie. Medzi Európankami je už najlepšia.
Stúpajúca výkonnosť vzbudzuje očakávania od jej premiérového vystúpenia v reprezentačnom drese Slovenska, v ktorom by sa mala predstaviť na augustových juniorských MS v americkom Eugene.