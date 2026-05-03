Takýto výkon nedosiahla žiadna Slovenka v histórii. Stúpajúca výkonnosť vzbudzuje očakávania

Anna Švrček
Sportnet|3. máj 2026 o 11:08
Talentovaná bežkyňa Anna Švrček ako prvá Slovenka v histórii bežala 3000 m prekážok pod 10 minút.

V Japonsku narodená dcéra slovenského vedca obsadila časom 9:59,84 min skvelé štvrté miesto na kvalitne obsadených 3000 m prek. na medzinárodnom mítingu s bronzovým štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) v Šizuoke. Informoval o tom Slovenský atletický zväz.

Za mierneho dažďa (teplota okolo 22 °C) zvládla iba 17-ročná juniorka svoj druhý stípl v tomto roku taktickejšie ako 11. apríla v Kumamote, keď sa stala časom 10:23,85 min prvý raz slovenskou rekordérkou.

Tentoraz začala študentka strednej školy Ušike voľnejšie, nenechala sa zlákať tempom skúsenejších súperiek.

Zostalo jej viac síl na záver, postupne sa na ovále štadióna Ecopa v meste Fukuroi prepracovala na štvrtú priečku a k času o 24 sekúnd lepšiemu ako v Kumamote, kde jej výkon poznačil aj pád na prekážke.

Rebríček najrýchlejších časov Sloveniek na 3000 m prekážok

Poradie

Meno

Čas

Rok

1.

Anna Švrček

9:59:84 h

2026

2.

Kristína Protičová

10:34,02 h

2004

3.

Viviána Popovičová

10:44,50 h

2024

4.

Pavla Solivarská

10:44,70 h

2007

5.

Katarína Lovrantová

10:45,95 h

2016

6.

Dana Janečková

10:46,25 h

2003

Najmladšiu z ôsmich štartujúcich zdolali v Šizuoke iba suverénna víťazka Miu Saitová (9:31,83) a premožiteľky Švrček z úvodného podujatia seriálu japonskej Grand Prix Manami Nišijamová(9:49,47) a Juzuki Nišidová (9:55,82).

Za svojím osobným stípliarskym rekordom zo septembra 2025 takisto v Šizuoke (vtedy ešte nebola registrovaná v SAZ) zaostala nádejná slovenská bežkyňa o 2,33 s.

Novým sezónnym maximom navyše poskočila Švrček na skvelé 7. miesto tohtoročných svetových tabuliek junioriek – za šesticu pretekárok z Kene a Etiópie. Medzi Európankami je už najlepšia.

Stúpajúca výkonnosť vzbudzuje očakávania od jej premiérového vystúpenia v reprezentačnom drese Slovenska, v ktorom by sa mala predstaviť na augustových juniorských MS v americkom Eugene.

