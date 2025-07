Hrá sa bez nadávok. Svoj turnaj majú aj miništranti, podporuje ho slovenský reprezentant

Turnaj začal semifinálovými kolami, v ktorých si tí najlepší vybojovali postup do veľkého finále. To sa uskutoční v septembri.

Zájazd do Vatikánu

Víťazi v každej kategórii sa môžu tešiť na zájazd do Ríma, ktorého súčasťou bude obhliadka Vatikánu a návšteva zápasu Serie A.

„Turnaj bez nadávok, to je hlavné posolstvo tejto myšlienky. A kto by to mal ukázať, ak nie miništranti? Nad kultúrou správania všetkých zainteresovaných na futbalových štadiónoch by sme sa mohli všetci futbaloví činovníci zamyslieť,“ tvrdí.