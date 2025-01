Na góly mu prihráva Futbalista roka. Najlepší strelec piatej ligy vyradil Trenčín i Senicu

V doraste 1. FC Košice bol najlepším strelcom prvej ligy. Administratívne a zdravotné problémy ho však pribrzdili a dnes pôsobí v piatej lige. PATRIK HORŇÁK (34) sa v drese TJ Družstevník Malá Ida stal na jeseň najlepším strelcom súťaže a najviac hlasoval získal aj v ankete Jedenástka jesene 2024.

Do Jedenástky jesene V. ligy Juh vás nominovalo až jedenásť trénerov. Ako vnímate, že ste dostali najviac hlasov? Bavili sme sa o tom so spoluhráčmi. Samozrejme, že je to pre mňa veľká pocta a ďakujem za všetky hlasy. Či to bolo zaslúžene – nezaslúžene, to musia povedať fanúšikovia. Isté však je, že máme skvelé mužstvo, čo mi k nominácii dopomohlo.

Strelecky sa mi darí vďaka spoluhráčom, ktorí mi výborne nahrávajú. Za všetkých spomeniem bývalého reprezentanta Vladimíra Janočka.

V článku sa dočítate Aké je to hrať po boku bývalého najlepšieho hráča Slovenska?

Sú na prvom mieste. Podarí sa im postúpiť?

S ktorou štvrtoligovou obcou vyradil Trenčín i Senicu?

Bol najlepším strelcom dorastu v prvej lige. Prečo sa viac nepresadil?

Aké sú dnes jeho futbalové ciele?

Aké je to hrať po boku najlepšieho futbalistu Slovenska za rok 2003? Skvelé. Veľmi dobre si rozumieme na ihrisku i mimo neho, sme veľmi dobrí kamaráti. Je pre mňa česť a veľká skúsenosť hrať s hráčom, ako je on. Raz som povedal, že spolu ukončíme kariéru. Hrá však v takom tempe, že to vyzerá, že bude hrať ešte veľmi, veľmi dlho.

Má už 48 rokov. To áno, ale stále patrí medzi najlepších na ihrisku. Je vo forme a stále je veľký prínos. Zaslúži si obdiv a rešpekt. V Malej Ide sa bavíme futbalom. Inak trénujem aj v jeho akadémii, takže trávime spolu množstvo času. Aj vďaka nemu sme na prvom mieste tabuľky.

Pred druhou Gečou máte trojbodový náskok, tretie Ťahanovce na vás strácajú až desať bodov. Vďaka čomu ešte slávite úspech? Sme skvelá partia, čo je vo futbale najdôležitejšie. U nás nemáme problém zohnať hráčov do základnej zostavy, problém je, že nikto nechce byť na lavičke (smiech). Po jesennej časti sme spokojní, nevyšiel nám iba jeden zápas v Geči, kde sme však neboli kompletní. Zahodili sme viacero šancí, za čo nás súper trestal. A tam je to potom ťažké otáčať. Na jar budeme mať tohto súpera doma, čo by mohla byť naša výhoda. Sústredíme sa však na všetkých trinásť zápasov a na konci sa uvidí, ako to dopadne.

Patrik Horňák. (Autor: archív P.H.)

Máte ambície postúpiť? Určite chceme skončiť na prvom mieste. Čo sa týka mňa, ja mám vždy najvyššie ciele. Vyššia súťaž? To je otázka na vedenie klubu. Ja hrám vždy s maximálnymi cieľmi a do každého zápasu idem s cieľom vyhrať.

Do Malej Idy ste prišli z klubu FK Krásna. Prečo ste sa takto rozhodli? Vedenie klubu tam nebolo veľmi iniciatívne, preto som sa dohodol s Malou Idou, že sa viacerí hráči vrátime. Poskladali sme serióznu a kvalitnú partiu, ktorá sa baví futbalom, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Poďakovať treba fanúšikom, ktorí nás podporujú doma, ale chodia s nami aj na zápasy von.

V minulosti ste obliekali dres MFK Spartak Medzev, s ktorým ste sa postarali o jednu z najväčších senzácií v Slovnaft Cupe. Najskôr ste vyradili prvoligovú Senicu a potom aj Trenčín. Dávid vyradil Goliáša. Sú to historické momenty, na ktoré nikdy nezabudnem. Sekla po prstoch nám až Dunajská Streda, ktorá sa na nás zodpovedne pripravila. I keď sme ďalšiu senzáciu nedokonali, boli to krásne zážitky, na ktoré dodnes rád spomínam. Ako sa hovorí, lopta je guľatá a ihrisko tiež vždy nie je rovné. A to druhé nám pomohlo najviac. V Medzeve vtedy bolo nie bohvieaké ihrisko, na čo prvoligisti neboli zvyknutí. Viem si predstaviť, čo sa odohrávalo v ich hlavách. A nakoniec sa im to stalo osudným.

Po záverečnom hvizde a výhre 1:0 nad Trenčínom niektorí padli na trávnik unavení od vyčerpania. Nie je jednoduché brániť sa proti hráčom, ktorí trénujú dvojfázovo, zatiaľ čo my sme sa stretávali raz, dvakrát do týždňa. Navyše, na zápas sme utekali z robôt, zatiaľ čo ligisti oddychovali. Do hry sme však dali srdce, bojovali sme jeden za druhého a verili, že nám nejaký brejk vyjde. A nakoniec sa to podarilo, štvrtoligista vyradil prvoligistu a senzácia bola na svete. Ako hovorím, sú to skvelé zážitky. VIDEO: Zostrih zo zápasu Medzev - AS Trenčín

Najväčšie úspechy v kariére? Rád ešte spomínam na dorastenecký titul s 1.FC Košice a korunu kráľa strelcov. Viackrát som vyhral súťaž a stal sa najlepším strelcom, na čo mám takisto pekné spomienky.

Boli ste najlepším strelcom dorasteneckej ligy. Nemrzí vás, že ste nikdy nehrali profesionálne? Mal som také ciele, ale stroskotalo to na administratívnych záležitostiach. V tom čase to fungovalo inak, chcel som odísť, ale keďže klub mi nedal súhlas, nikam som nešiel. A chvíľu som vôbec nehral. Neskôr prišli problémy s krížnym väzom, takže dnes som rád, že hrám aspoň v piatej lige. Som zo športovej rodiny, preto sa teším z každého zápasu a pohybu.

Nevyčítate bývalým funkcionárom, že vám pribrzdili kariéru? Klub sa vtedy transformoval z FC na MFK, takže nie. Práveže som rád, že Košice konečne postúpili do ligy a majú krásny stánok. Fandím im. Je to druhé najväčšie mesto na Slovensku, preto patrí do ligy. Verím, že v tejto sezóne skončia Košičania v prvej šestke. Keď mám čas, chodím ich podporiť. Držím im palce. Aké sú dnes vaše futbalové ambície? Prajem si, aby mi hlavne držalo koleno, pretože mám tenký krížny väz. Mal som ísť na operáciu, ale rozhodol som sa, že zatiaľ nejdem. Okrem futbalu hrám futsal a malý futbal. Počas vianočných sviatkoch som sa nevedel dočkať športu, preto som rád, že sa to zas rozbehlo. Verím, že ešte niečo odohrám.

Tabuľka V. ligy Juh VsFZ