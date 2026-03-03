Chce vrátiť Bardejov tam, kde patrí. Odchovanec chváli nové posily aj výbornú náladu

Na minulý ligový ročník nebudú v Bardejove spomínať v dobrom. Partizáni po nepresvedčivých výkonoch opustili tretiu ligu a zostúpili do Majstrovstiev regiónu – 4. liga Východ.
Mužstvo podávalo kolísavé výkony. Bolo zložené prevažne z mladých futbalistov. Hoci medzi nimi bolo viacero mimoriadne talentovaných hráčov, ťarchu bojov o záchranu neuniesli.
Partizán prezimoval na čele tabuľky s bilanciou 10 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra so skóre 28:6.
Pred druhou Čaňou má štvorbodový náskok, tretie Kendice strácajú na mužstvo z Horného Šariša päť a štvrtý Gerlachov sedem bodov.
Jedným z dôvodov úspešného účinkovania je aj vhodné doplnenie kádra o skúsených futbalistov.
Medzi nimi je aj RICHARD NEMERGUT (29), ktorý počas kariéry pôsobil v Starej Ľubovni, Bardejove, Rimavskej Sobote, Liptovskom Mikuláši, Skalici či Fiľakove. Je odchovancom Partizána.
Do Bardejova prišiel pred rokmi zo Starej Ľubovne a postupne sa prepracoval až do vtedajšieho druholigového A-mužstva. Tak ako väčšina futbalistov, aj on si vyskúšal pôsobenie inde, no do Bardejova sa vždy rád vracal.
Opore zadných radov vedúceho celku 4. ligy sme položili niekoľko otázok.
Ako prebiehala zimná príprava?
Zimná príprava bola náročná, presne taká, aká má byť. Odmakali sme kondičnú aj silovú časť a postupne sme sa viac zamerali na hernú stránku a taktiku.
Čo sa týka posíl, myslím si, že vedenie urobilo dobrú prácu. Chalani zapadli do kabíny veľmi rýchlo, čo je základ.
Ich prínos vidím najmä v tom, že sa zvýšila konkurencia na tréningoch, čo nás všetkých núti ísť naplno.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada je výborná, v kabíne vládne zdravé sebavedomie. Sme dobrá partia, vieme si zažartovať, ale na tréningu dokážeme poriadne zamakať. Cítiť, že na jar sme pripravení a odhodlaní pobiť sa o každý bod.
Ako vidíte priebeh odvetnej časti súťaže a aké sú ciele mužstva?
Sme si vedomí, že ako líder tabuľky sa na nás bude chcieť každý súper vytiahnuť. Kvalitu ukazujú aj tímy, ktoré sú nám v pätách.
Rešpektujeme silu mužstiev z horných priečok, ktoré rovnako cítia šancu na postup. Súťaž je dlhá a náročná, preto bude dôležité zvládnuť nielen priame súboje s konkurentmi, ale nestrácať body ani so súpermi zo stredu tabuľky.
Naším cieľom je udržať si náskok a dotiahnuť sezónu do úspešného konca. Keďže do jarnej časti vstupujeme z prvej pozície, prioritou je víťazstvo v súťaži a postup.
Čo by ste chceli povedať na záver?
Ako odchovanec vnímam pôsobenie v Partizáne inak než ostatní. Bardejov je môj domov a hrať za tento klub je pre mňa srdcovou záležitosťou. Mojím osobným cieľom je vrátiť Bardejov tam, kam patrí.
Chcem byť na ihrisku tým, kto novým chalanom ukáže, čo znamená bojovať za tento dres. Ak sa nám podarí postúpiť, bude to pre mňa najkrajší moment v doterajšej kariére.